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https://ria.ru/20210723/proverka-1742523274.html
Техсостояние подмосковных ТЦ проверят с помощью мобильного приложения
Техсостояние подмосковных ТЦ проверят с помощью мобильного приложения - РИА Новости, 23.07.2021
Техсостояние подмосковных ТЦ проверят с помощью мобильного приложения
Техническое состояние более 30 тысяч торговых центров и магазинов Московской области проверят с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:34
2021-07-23T12:34
новости подмосковья
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Техническое состояние более 30 тысяч торговых центров и магазинов Московской области проверят с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщил журналистам министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.По словам министра, сервис поможет отследить исправное состояние фасадов и входных групп, чистоту прилегающей территории и контейнерных площадок, наличие освещения и пандусов при входе в магазины."Сейчас цифровые проверки уже проходят на 169 объектах торговли в 29 муниципалитетах. К концу года мы подключим более 30 тысяч ТЦ и магазинов", - сказал Рымар.Он также добавил, что с помощью цифрового решения будет осуществляться контроль за отсутствием вандальных изображений, грязи и несанкционированных объявлений на фасаде, наличием урн для мусора и информации о режиме работы магазина. Зимой планируется создание специального чек-листа по уборке снега и удаления наледи."В мобильном приложении сотрудник по чек-листу будет отмечать соблюдение требований содержания торговых объектов с приложением фотографий. Полные проверки торговых объектов будут проводиться еженедельно. На ежедневном контроле будет состояние урн, чистота и исправность входной двери, отсутствие мусора на территории около объекта и в зоне разгрузки, работающее освещение", - добавил Рымар.Как отметили в пресс-службе ведомства, результаты проверок будут попадать к сотрудникам администрации муниципалитетов, которые смогут увидеть нарушения в формате онлайн. При выявлении нарушений проверяющий орган будет ставить исполнителю задачу по устранению. Если нарушение не устранят в срок, информация направляется в Госадмтехнадзор Московской области для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации, допустившей нарушение.
https://realty.ria.ru/20210722/podmoskovye-1742378470.html
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госадмтехнадзор московской области, московская область (подмосковье)
12:34 23.07.2021
 

Техсостояние подмосковных ТЦ проверят с помощью мобильного приложения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом центре "МЕГА Белая дача" в Московской области
Покупатель в торговом центре МЕГА Белая дача в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Техническое состояние более 30 тысяч торговых центров и магазинов Московской области проверят с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья", сообщил журналистам министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.
По словам министра, сервис поможет отследить исправное состояние фасадов и входных групп, чистоту прилегающей территории и контейнерных площадок, наличие освещения и пандусов при входе в магазины.
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"Сейчас цифровые проверки уже проходят на 169 объектах торговли в 29 муниципалитетах. К концу года мы подключим более 30 тысяч ТЦ и магазинов", - сказал Рымар.
Он также добавил, что с помощью цифрового решения будет осуществляться контроль за отсутствием вандальных изображений, грязи и несанкционированных объявлений на фасаде, наличием урн для мусора и информации о режиме работы магазина. Зимой планируется создание специального чек-листа по уборке снега и удаления наледи.
"В мобильном приложении сотрудник по чек-листу будет отмечать соблюдение требований содержания торговых объектов с приложением фотографий. Полные проверки торговых объектов будут проводиться еженедельно. На ежедневном контроле будет состояние урн, чистота и исправность входной двери, отсутствие мусора на территории около объекта и в зоне разгрузки, работающее освещение", - добавил Рымар.
Как отметили в пресс-службе ведомства, результаты проверок будут попадать к сотрудникам администрации муниципалитетов, которые смогут увидеть нарушения в формате онлайн. При выявлении нарушений проверяющий орган будет ставить исполнителю задачу по устранению. Если нарушение не устранят в срок, информация направляется в Госадмтехнадзор Московской области для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации, допустившей нарушение.
 
Новости ПодмосковьяГосадмтехнадзор Московской областиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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