https://ria.ru/20210723/proekt-1742599355.html

НПО "Проект медиа"* включили в список нежелательных организаций

НПО "Проект медиа"* включили в список нежелательных организаций - РИА Новости, 23.07.2021

НПО "Проект медиа"* включили в список нежелательных организаций

Американская НПО "Проект Медиа"* официально включена в список нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста России. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:09

2021-07-23T18:09

2021-07-23T18:29

роман баданин

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рбк (медиагруппа)

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общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская НПО "Проект Медиа"* официально включена в список нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста России.Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной работу в России американской неправительственной организации "Проект Медиа"*."Двадцать третьего июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена иностранная неправительственная организация Project Media, Inc.* ("Проект Медиа")* (США)", - говорится в сообщении.Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 15 июля 2021 года.Издание "Проект"* основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

https://ria.ru/20210723/insider-1742598809.html

сша

россия

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роман баданин, генеральная прокуратура рф, рбк (медиагруппа), сша, россия, общество