https://ria.ru/20210723/prilepin-1742497385.html

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram - РИА Новости, 23.07.2021

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

Роскомнадзор потребовал разблокировать Instagram-аккаунт кандидата в депутаты Госдумы, писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:23

2021-07-23T10:23

2021-07-23T10:30

партия "справедливая россия - за правду"

технологии

общество

instagram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

захар прилепин

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал разблокировать Instagram-аккаунт кандидата в депутаты Госдумы, писателя Захара Прилепина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к Instagram-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина", - сказали в пресс-службе.Ведомство отмечает в письме, что "подобные действия администрации социальной сети носят политический характер, являются актом цензуры, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и могут быть расценены как вмешательство в выборы" в Госдуму.Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения на Instagram-аккаунт Прилепина и объяснить причины их введения.

https://ria.ru/20210626/srzp-1738748233.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "справедливая россия - за правду", технологии, общество, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, захар прилепин