https://ria.ru/20210723/premiya-1742515010.html

Руководство колледжа в Костроме объяснило копеечные премии сотрудникам

Руководство колледжа в Костроме объяснило копеечные премии сотрудникам - РИА Новости, 23.07.2021

Руководство колледжа в Костроме объяснило копеечные премии сотрудникам

Руководство Костромского автотранспортного колледжа, где сотрудникам выплатили надбавки в размере от 50 копеек до 2,5 рубля, заявило, что таким образом... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:46

2021-07-23T11:46

2021-07-23T13:26

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Руководство Костромского автотранспортного колледжа, где сотрудникам выплатили надбавки в размере от 50 копеек до 2,5 рубля, заявило, что таким образом изыскивало средства за 2 прошлых года, когда выплаты вообще не были начислены, и намерено пожаловаться в полицию на тех, кто передал информацию в СМИ, сообщает администрация региона.Ряд СМИ ранее опубликовали копию некоего документа о размере ежемесячных стимулирующих выплат за стаж работы сотрудникам Костромского автотранспортного колледжа, согласно которому эти выплаты составляют от 50 копеек за 5-10 лет работы до 2,5 рубля за 20-летний стаж. Такие выплаты предназначены людям за период c 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года, говорится в документе. Размер выплат установил совет колледжа.Администрация Костромской области заявила, что областной департамент образования и науки провел проверку по ситуации в колледже. Власти поясняют, что стимулирующие выплаты производятся из фонда оплаты труда образовательных организаций региона, их размер и условия определяются в коллективных договорах или других нормативных актах с учетом мнения представительных органов работников. Между тем выяснилось, что предыдущее руководство колледжа эти выплаты не устанавливало вообще.Новый руководитель колледжа Марина Шерементьева пояснила департаменту, что исправлять ошибки прошлого руководства пришлось задним числом. При условии, что оба предыдущих года финансово уже были закрыты, средства пришлось изыскивать в фонде заработной платы 2021 года таким образом, чтобы избежать сокращения текущих зарплат и надбавок. Именно поэтому совет колледжа принял решение о столь мизерных надбавках, пояснила директор колледжа.Власти подчеркивают, что сегодня автотранспортный колледж активно развивается. По их данным, в соцсети документ о решении совета колледжа попал от бывших сотрудников учебного заведения."Распространяемая бывшими сотрудниками колледжа информация, выдернутая из контекста, негативно влияет на репутацию образовательного учреждения. Руководством колледжа принято решение направить заявление о проверке распространения недостоверной информации в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.Прокуратура проверит выполнение трудового законодательства в колледже в Костроме, где сотрудникам выплатили надбавки за стаж работы в размере от 50 копеек до 2,5 рубля, сообщает областное надзорное ведомство."По поручению прокуратуры региона прокуратура города Костромы проводит проверку по публикации в СМИ о начислении минимальных стимулирующих выплат работникам Костромского автотранспортного колледжа. Прокуратурой будет проверено исполнение трудового законодательства в части оплаты труда и начисления стимулирующих выплат работникам образовательной организации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210602/dengi-1735176243.html

https://ria.ru/20210722/rebenok-1742300623.html

https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, костромская область, кострома, общество