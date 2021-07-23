https://ria.ru/20210723/potok-1742609129.html

В США нашли способ уничтожить "Северный поток — 2"

В США нашли способ уничтожить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.07.2021

В США нашли способ уничтожить "Северный поток — 2"

Конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми нашли способ "похоронить" сделку США и Германии по "Северному потоку — 2". Об этом пишет колумнист... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:52

2021-07-23T18:52

2021-07-23T19:42

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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германия

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в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми нашли способ "похоронить" сделку США и Германии по "Северному потоку — 2". Об этом пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк.Четыре года назад члены обеих партий конгресса приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В нем есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. На тот момент он должен был стать инструментом для контроля над Дональдом Трампом, которого обвиняли в "сговоре" с Россией.Со временем стало понятно, что бывший президент Соединенных Штатов поддерживал жесткую линию в отношении "Северного потока — 2". По иронии судьбы теперь этот закон хотят применить против действующего американского лидера — Джо Байдена, который нанес Трампу поражение на выборах 2020 года отчасти благодаря тому, что критиковал его политику в отношении России, говорится в статье.По мнению конгрессменов-республиканцев, закон о противодействии противникам Америки поможет "похоронить" сделку Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2", позволяющую Москве достроить газовую магистраль за 11 миллиардов долларов. Администрация президента США обязана соблюдать этот закон и рассматривать базирующуюся в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG в качестве такого "противника" и ввести новые санкции, считают сенаторы.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе говорится, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210723/potok-1742546248.html

https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, германия, сша, в мире