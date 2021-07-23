https://ria.ru/20210723/port-1742602002.html

В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово

В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово - РИА Новости, 23.07.2021

В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово

В Тверской области начался второй этап строительства речного порта Завидово, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:17

2021-07-23T18:17

2021-07-23T18:17

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Тверской области начался второй этап строительства речного порта Завидово, сообщает пресс-служба регионального правительства.Порт Завидово рассчитан на 816 заходов судов в год и среднегодовой пассажиропоток в 204 тысячи человек. Работы ведутся на территории ОЭЗ "Завидово" Конаковского района в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Волжское море". Подрядчик приступил ко второму этапу реализации проекта, он предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения."Ведется активное развитие территории совместно с компанией "Агранта" и ВЭБ РФ. Уже действуют гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов.Первый этап предполагает устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Длина причала составит 791 метр. В основе его конструкции – стальной шпунт. Работы по погружению шпунтовых свай общей массой 5,7 тысячи тонн уже выполнены. Подрядная организация завершает устройство железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении. Также на объекте продолжаются дноуглубительные и берегоукрепительные работы.Предстоящий, третий этап включает строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла "Завидово". Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Порт планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html

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игорь руденя