Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210723/port-1742602002.html
В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово
В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово - РИА Новости, 23.07.2021
В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово
В Тверской области начался второй этап строительства речного порта Завидово, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:17
2021-07-23T18:17
тверская область
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_6a8ab6a977b3b15c674ad45d11ee75dc.jpg
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Тверской области начался второй этап строительства речного порта Завидово, сообщает пресс-служба регионального правительства.Порт Завидово рассчитан на 816 заходов судов в год и среднегодовой пассажиропоток в 204 тысячи человек. Работы ведутся на территории ОЭЗ "Завидово" Конаковского района в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Волжское море". Подрядчик приступил ко второму этапу реализации проекта, он предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения."Ведется активное развитие территории совместно с компанией "Агранта" и ВЭБ РФ. Уже действуют гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов.Первый этап предполагает устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Длина причала составит 791 метр. В основе его конструкции – стальной шпунт. Работы по погружению шпунтовых свай общей массой 5,7 тысячи тонн уже выполнены. Подрядная организация завершает устройство железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении. Также на объекте продолжаются дноуглубительные и берегоукрепительные работы.Предстоящий, третий этап включает строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла "Завидово". Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Порт планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210723/stroyka-1742504018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737274973_55:0:1591:1152_1920x0_80_0_0_44e45bc81b952788a49af61307c24bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя
18:17 23.07.2021
 

В Верхневолжье начался второй этап строительства речного порта Завидово

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 23 июл – РИА Новости. В Тверской области начался второй этап строительства речного порта Завидово, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Порт Завидово рассчитан на 816 заходов судов в год и среднегодовой пассажиропоток в 204 тысячи человек. Работы ведутся на территории ОЭЗ "Завидово" Конаковского района в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Волжское море". Подрядчик приступил ко второму этапу реализации проекта, он предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время ознакомления с проектом строительства новой школы в Максатихе - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 11:00Тверская область
В Максатихе Тверской области построят новую школу
"Ведется активное развитие территории совместно с компанией "Агранта" и ВЭБ РФ. Уже действуют гостиница, апартаменты и другие объекты. Идет строительство речного порта. Планируем принимать здесь крупные теплоходы. Также развивается транспортно-пересадочный узел с железной дорогой", – процитировали в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Рудени.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера "Волжское море" в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов.

Первый этап предполагает устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Длина причала составит 791 метр. В основе его конструкции – стальной шпунт. Работы по погружению шпунтовых свай общей массой 5,7 тысячи тонн уже выполнены. Подрядная организация завершает устройство железобетонного шапочного бруса на причальном сооружении. Также на объекте продолжаются дноуглубительные и берегоукрепительные работы.

Предстоящий, третий этап включает строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Предусмотрено устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла "Завидово". Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. Порт планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния