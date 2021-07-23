https://ria.ru/20210723/poezda-1742578062.html

РЖД меняют порядок следования пассажирских поездов на Дальний Восток

РЖД меняют порядок следования пассажирских поездов на Дальний Восток - РИА Новости, 23.07.2021

РЖД меняют порядок следования пассажирских поездов на Дальний Восток

Идущие на Дальний Восток пассажирские поезда в ближайшие три дня будут ходить только до Читы, с Дальнего Востока - только до Хабаровска из-за обрушения моста в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:28

2021-07-23T16:28

2021-07-23T16:41

обрушение на участке транссиба

туризм

транссибирская магистраль

дальний восток

ржд

москва

владивосток

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Идущие на Дальний Восток пассажирские поезда в ближайшие три дня будут ходить только до Читы, с Дальнего Востока - только до Хабаровска из-за обрушения моста в Забайкальском крае, сообщают РЖД."Изменяется порядок курсирования ряда пассажирских поездов, отправляющихся с 23 по 25 июля. ... При отправлении из Москвы и Самары поезда будут следовать только до Читы, при отправлении из Владивостока – до Хабаровска", - говорится в сообщении компании, опубликованном в официальном Telegram-канале.Уточняется, что изменения касаются поездов: 1/2 Москва – Владивосток, 61/62 Москва – Владивосток, 11/12 Владивосток – Самара, 7 Владивосток – Омск.Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе Забайкальского края вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда на Дальний Восток.Позднее в компании сообщили, что РЖД перевезут пассажиров через закрытый участок Транссибирской магистрали автобусами, часть отправят самолётом.

https://ria.ru/20210723/transsib-1742551852.html

https://ria.ru/20210716/bam-1741626113.html

дальний восток

москва

владивосток

забайкальский край

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обрушение на участке транссиба, туризм, транссибирская магистраль, дальний восток, ржд, москва, владивосток, забайкальский край, происшествия