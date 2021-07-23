Расстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли на сутки
Расстыковку модуля "Пирс" от МКС опять перенесли на сутки
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковКорабли: "Союз", пристыкованный к модулю "Рассвет" и "Прогресс" у стыковочного отсека "Пирс"
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 24 на 25 июля, сообщил экипажу станции специалист хьюстонского Центра управления полетами.
"Текущий план по расстыковке "Прогресса" с "Пирсом" - мы намечаем ее не ранее воскресенья", - сказал астронавтам специалист центра, чьи переговоры транслируются на сайте НАСА.
Вчера, 12:33НаукаРогозин провел совещание по модулю "Наука"
Ранее "Роскосмос" уже переносил отстыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС и их сведение с орбиты с 23 на 24 июля. Эта операция должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По официальным данным "Роскосмоса", стыковка планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако 22 июля "Роскосмос" сообщил, что два включения двигательной установки модуля отработаны штатно.
На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.