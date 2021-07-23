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Расстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли на сутки
Расстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли на сутки - РИА Новости, 23.07.2021
Расстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли на сутки
Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T23:25
2021-07-23T23:25
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
наса
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 24 на 25 июля, сообщил экипажу станции специалист хьюстонского Центра управления полетами."Текущий план по расстыковке "Прогресса" с "Пирсом" - мы намечаем ее не ранее воскресенья", - сказал астронавтам специалист центра, чьи переговоры транслируются на сайте НАСА.Ранее "Роскосмос" уже переносил отстыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС и их сведение с орбиты с 23 на 24 июля. Эта операция должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По официальным данным "Роскосмоса", стыковка планируется на 29 июля.Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако 22 июля "Роскосмос" сообщил, что два включения двигательной установки модуля отработаны штатно.На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
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международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса
23:25 23.07.2021
 
Расстыковку модуля "Пирс" от МКС перенесли на сутки

Расстыковку модуля "Пирс" от МКС опять перенесли на сутки

© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковКорабли: "Союз", пристыкованный к модулю "Рассвет" и "Прогресс" у стыковочного отсека "Пирс"
Корабли: Союз, пристыкованный к модулю Рассвет и Прогресс у стыковочного отсека Пирс - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 24 на 25 июля, сообщил экипажу станции специалист хьюстонского Центра управления полетами.
"Текущий план по расстыковке "Прогресса" с "Пирсом" - мы намечаем ее не ранее воскресенья", - сказал астронавтам специалист центра, чьи переговоры транслируются на сайте НАСА.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 12:33Наука
Рогозин провел совещание по модулю "Наука"
Ранее "Роскосмос" уже переносил отстыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" с модулем "Пирс" от МКС и их сведение с орбиты с 23 на 24 июля. Эта операция должна освободить стыковочный узел российского сегмента МКС для приема запущенного 21 июля многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По официальным данным "Роскосмоса", стыковка планируется на 29 июля.
Ранее в ряде российских и зарубежных сетевых СМИ появилась информация о неисправностях систем модуля. Однако 22 июля "Роскосмос" сообщил, что два включения двигательной установки модуля отработаны штатно.
На случай нештатных ситуаций модуль застрахован на 9,2 миллиарда рублей в "АльфаСтраховании".
Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.
 
Международная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
 
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