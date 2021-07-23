https://ria.ru/20210723/peskov-1742530812.html
Песков ответил на вопрос о функциях полпредов и кураторов регионов
Песков ответил на вопрос о функциях полпредов и кураторов регионов - РИА Новости, 23.07.2021
Песков ответил на вопрос о функциях полпредов и кураторов регионов
Полномочные представители президента в федеральных округах продолжат заниматься общим кураторством, курирующие вице-премьеры займутся реализацией планов кабмина РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:51
2021-07-23T12:51
2021-07-23T12:51
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полномочные представители президента в федеральных округах продолжат заниматься общим кураторством, курирующие вице-премьеры займутся реализацией планов кабмина по национальным целям развития, пересечения и проблем здесь быть не должно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ему задали вопрос, смогут ли полпреды заниматься экономическими вопросами после введения кураторства вице-премьеров над федеральными округами, не будут ли полпреды обделены."Полпреды продолжают свою работу, они продолжают общее кураторство и социальной сферы, и вопросов, связанных с внутренней политикой, и административной, и работой силовых ведомств. Это все находится под общим кураторством полпредов", - сказал Песков.Он уточнил, что курировать реализацию в федеральных округах планов правительства по национальным целям развития, новых инициатив будут соответствующие вице-премьеры."Здесь пересечения быть не должно и никаких проблем здесь не должно быть", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210719/kuratory-1741803933.html
https://ria.ru/20210630/kuratory-1739221523.html
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россия, дмитрий песков, политика
Песков ответил на вопрос о функциях полпредов и кураторов регионов
Пресс-секретарь президента Песков: пересечения функций полпредов и кураторов регионов быть не должно
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Полномочные представители президента в федеральных округах продолжат заниматься общим кураторством, курирующие вице-премьеры займутся реализацией планов кабмина по национальным целям развития, пересечения и проблем здесь быть не должно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ему задали вопрос, смогут ли полпреды заниматься экономическими вопросами после введения кураторства вице-премьеров над федеральными округами, не будут ли полпреды обделены.
"Полпреды продолжают свою работу, они продолжают общее кураторство и социальной сферы, и вопросов, связанных с внутренней политикой, и административной, и работой силовых ведомств. Это все находится под общим кураторством полпредов", - сказал Песков.
Он уточнил, что курировать реализацию в федеральных округах планов правительства по национальным целям развития, новых инициатив будут соответствующие вице-премьеры.
"Здесь пересечения быть не должно и никаких проблем здесь не должно быть", - добавил Песков.