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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/peru-1742574496.html
В Перу заявили о заинтересованности в производстве "Спутника V"
В Перу заявили о заинтересованности в производстве "Спутника V" - РИА Новости, 23.07.2021
В Перу заявили о заинтересованности в производстве "Спутника V"
Команда нового президента Перу заинтересована в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, она показала свою эффективность, сообщил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:12
2021-07-23T16:12
распространение коронавируса
педро кастильо
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
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ЛИМА, 23 июл - РИА Новости. Команда нового президента Перу заинтересована в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, она показала свою эффективность, сообщил РИА Новости советник избранного президента Педро Кастильо по вопросам здравоохранения Эрнандо Севальос."Уже проверено, что российская вакцина - это отличный препарат... Мы знаем о качестве российской вакцины, она была уже опробована на аргентинском опыте, надеемся, что она прибудет (в Перу) в скором времени", - сказал он."Конечно же, да", - добавил Севальос, отвечая на вопрос, интересно ли новым властям открыть производство "Спутника V" на своей территории.Он пояснил, что пока неизвестно, когда закончится пандемия, сколько еще волн придет, будут ли новые мутации вируса, поэтому вопрос о собственном производстве стоит на первом плане.Несколько дней назад власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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педро кастильо, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, перу, в мире
16:12 23.07.2021
 
В Перу заявили о заинтересованности в производстве "Спутника V"

Команда нового президента Перу Кастильо заявила о заинтересованности в производстве "Спутника V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИМА, 23 июл - РИА Новости. Команда нового президента Перу заинтересована в производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, она показала свою эффективность, сообщил РИА Новости советник избранного президента Педро Кастильо по вопросам здравоохранения Эрнандо Севальос.
"Уже проверено, что российская вакцина - это отличный препарат... Мы знаем о качестве российской вакцины, она была уже опробована на аргентинском опыте, надеемся, что она прибудет (в Перу) в скором времени", - сказал он.
"Конечно же, да", - добавил Севальос, отвечая на вопрос, интересно ли новым властям открыть производство "Спутника V" на своей территории.
Он пояснил, что пока неизвестно, когда закончится пандемия, сколько еще волн придет, будут ли новые мутации вируса, поэтому вопрос о собственном производстве стоит на первом плане.
Несколько дней назад власти Перу заключили соглашение о поставке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаПедро КастильоВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПеруВ мире
 
 
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