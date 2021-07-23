Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/peregovory-1742632701.html
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 23.07.2021
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности
Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T22:51
2021-07-23T22:51
россия
сергей рябков
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737171409_0:170:3006:1862_1920x0_80_0_0_7e143df0b3aa0c5f8f59745f50ec4a5c.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении.Также отмечается, что межведомственные делегации сторон возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210127/dialog-1594831829.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737171409_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_b70731856ba272b7a529c2cc91e86635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рябков, женева (город), сша, в мире
22:51 23.07.2021
 
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности

В Женеве 28 июля пройдут очередные переговоры России и США по стратегической стабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байден
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу.
"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на втором социальном онлайн-форуме партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:15
Медведев призвал США продолжать диалог по стратегической безопасности
Также отмечается, что межведомственные делегации сторон возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
"Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
 
РоссияСергей РябковЖенева (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния