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В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности

В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 23.07.2021

В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности

Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T22:51

2021-07-23T22:51

2021-07-23T22:51

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сергей рябков

женева (город)

сша

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении.Также отмечается, что межведомственные делегации сторон возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210127/dialog-1594831829.html

россия

женева (город)

сша

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россия, сергей рябков, женева (город), сша, в мире