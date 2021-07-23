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В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности - РИА Новости, 23.07.2021
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности
Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T22:51
2021-07-23T22:51
2021-07-23T22:51
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве, сообщается на сайте МИД РФ в пятницу."В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В.В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении.Также отмечается, что межведомственные делегации сторон возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман."Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
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россия, сергей рябков, женева (город), сша, в мире
В Женеве пройдут переговоры России и США по стратегической стабильности
В Женеве 28 июля пройдут очередные переговоры России и США по стратегической стабильности