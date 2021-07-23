https://ria.ru/20210723/pakistan-1742488946.html

Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ

Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2021

Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ

Записка с угрозой в адрес афганского посла в Пакистане была обнаружена в хиджабе его дочери, похищенной и избитой в Исламабаде неизвестными, сообщает телеканал... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:25

2021-07-23T09:25

2021-07-23T09:25

россия

мид афганистана

пакистан

исламабад

талибан

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Записка с угрозой в адрес афганского посла в Пакистане была обнаружена в хиджабе его дочери, похищенной и избитой в Исламабаде неизвестными, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник в афганском МИД.Ранее МИД Афганистана сообщил, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, ее пытали, а позже отпустили.По данным телеканала, в хиджабе девушки была обнаружена банкнота достоинством 50 пакистанских рупий (0,3 доллара) с надписью "ты следующий". Телеканал поместил в своем Twitter фотографию этой купюры.Представитель радикального движения "Талибан"* осудил похищение девушки и призвал наказать виновных.Афганский МИД обратился к правительству Пакистана с призывом найти похитителей, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствии с международными нормами.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210717/islamabad-1741667441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид афганистана, пакистан, исламабад, талибан, в мире