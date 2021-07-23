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Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ
Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2021
Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ
Записка с угрозой в адрес афганского посла в Пакистане была обнаружена в хиджабе его дочери, похищенной и избитой в Исламабаде неизвестными, сообщает телеканал... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:25
2021-07-23T09:25
россия
мид афганистана
пакистан
исламабад
талибан
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Записка с угрозой в адрес афганского посла в Пакистане была обнаружена в хиджабе его дочери, похищенной и избитой в Исламабаде неизвестными, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник в афганском МИД.Ранее МИД Афганистана сообщил, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, ее пытали, а позже отпустили.По данным телеканала, в хиджабе девушки была обнаружена банкнота достоинством 50 пакистанских рупий (0,3 доллара) с надписью "ты следующий". Телеканал поместил в своем Twitter фотографию этой купюры.Представитель радикального движения "Талибан"* осудил похищение девушки и призвал наказать виновных.Афганский МИД обратился к правительству Пакистана с призывом найти похитителей, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствии с международными нормами.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210717/islamabad-1741667441.html
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россия, мид афганистана, пакистан, исламабад, талибан, в мире
09:25 23.07.2021
 
Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ

Телеканал 1TV: в хиджабе похищенной дочери афганского посла в Пакистане нашли записку с угрозой

© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана
Сторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Tariq Achakzai
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Записка с угрозой в адрес афганского посла в Пакистане была обнаружена в хиджабе его дочери, похищенной и избитой в Исламабаде неизвестными, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник в афганском МИД.
Ранее МИД Афганистана сообщил, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, ее пытали, а позже отпустили.
По данным телеканала, в хиджабе девушки была обнаружена банкнота достоинством 50 пакистанских рупий (0,3 доллара) с надписью "ты следующий". Телеканал поместил в своем Twitter фотографию этой купюры.
Представитель радикального движения "Талибан"* осудил похищение девушки и призвал наказать виновных.
Афганский МИД обратился к правительству Пакистана с призывом найти похитителей, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствии с международными нормами.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 14:47
МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
 
РоссияМИД АфганистанаПакистанИсламабадТалибанВ мире
 
 
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