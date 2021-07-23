Афганский посол в Пакистане получил записку с угрозой, сообщили СМИ
Телеканал 1TV: в хиджабе похищенной дочери афганского посла в Пакистане нашли записку с угрозой
© AP Photo / Tariq AchakzaiСторонники Талибана* на границе Афганистана и Пакистана
© AP Photo / Tariq Achakzai
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Записка с угрозой в адрес афганского посла в Пакистане была обнаружена в хиджабе его дочери, похищенной и избитой в Исламабаде неизвестными, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник в афганском МИД.
Ранее МИД Афганистана сообщил, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, ее пытали, а позже отпустили.
A banknote with the message of "you are next" written on it was found from headscarf of Silsila Alikhel, daughter of Afghan ambassador, after she was abducted and beaten in Islamabad, source in Afghan foreign ministry tells 1TV. pic.twitter.com/iuuZI5UNOG— 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) July 22, 2021
По данным телеканала, в хиджабе девушки была обнаружена банкнота достоинством 50 пакистанских рупий (0,3 доллара) с надписью "ты следующий". Телеканал поместил в своем Twitter фотографию этой купюры.
Представитель радикального движения "Талибан"* осудил похищение девушки и призвал наказать виновных.
Афганский МИД обратился к правительству Пакистана с призывом найти похитителей, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствии с международными нормами.
* Запрещенная в России террористическая группировка.