https://ria.ru/20210723/otstavka-1742511925.html

В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента

В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента - РИА Новости, 23.07.2021

В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента

"Талибан"* не требует отставки президента Афганистана Ашрафа Гани в качестве условия для прекращения огня, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:34

2021-07-23T11:34

2021-07-23T11:36

ашраф гани ахмадзай

обострение ситуации в афганистане

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Талибан"* не требует отставки президента Афганистана Ашрафа Гани в качестве условия для прекращения огня, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро радикального движения Мохамед Наим.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что "Талибан"* считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство и президент Гани ушел в отставку."Эти слова совсем не соответствуют действительности", - сказал Наим.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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ашраф гани ахмадзай, обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире