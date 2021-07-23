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В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента
В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента - РИА Новости, 23.07.2021
В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента
"Талибан"* не требует отставки президента Афганистана Ашрафа Гани в качестве условия для прекращения огня, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:34
2021-07-23T11:36
ашраф гани ахмадзай
обострение ситуации в афганистане
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Талибан"* не требует отставки президента Афганистана Ашрафа Гани в качестве условия для прекращения огня, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро радикального движения Мохамед Наим.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что "Талибан"* считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство и президент Гани ушел в отставку."Эти слова совсем не соответствуют действительности", - сказал Наим.* Террористическая организация, запрещенная в России
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ашраф гани ахмадзай, обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире
11:34 23.07.2021 (обновлено: 11:36 23.07.2021)
 
В "Талибане"* опровергли сообщения о требовании отставки президента

Представитель политбюро "Талибана"* Наим опроверг информацию о требовании отставки президента Гани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Талибан"* не требует отставки президента Афганистана Ашрафа Гани в качестве условия для прекращения огня, заявил РИА Новости официальный представитель политбюро радикального движения Мохамед Наим.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что "Талибан"* считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство и президент Гани ушел в отставку.
"Эти слова совсем не соответствуют действительности", - сказал Наим.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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