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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210723/opera-1742425382.html
Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2"
Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2" - РИА Новости, 23.07.2021
Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2"
Фонд V-A-C и Зальцбургский фестиваль объявляют о начале программы стратегического партнерства, цель которого – популяризировать новую музыкальную культуру в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:02
2021-07-23T17:21
культура
театр
опера
новости культуры
ромео кастеллуччи
теодор курентзис
зальцбург (город)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Фонд V-A-C и Зальцбургский фестиваль объявляют о начале программы стратегического партнерства, цель которого – популяризировать новую музыкальную культуру в России и содействовать участию российских оркестров и композиторов на главной музыкальной площадке мира, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе проекта.Первый совместный проект, созданный специально для московской площадки фонда V-A-C – Дома культуры "ГЭС-2", был разработан в честь столетия фестиваля, который в этом году проходит с 17 июля по 31 августа, – это премьера оперы "Дон Жуан" Моцарта в постановке известного итальянского режиссера и художника Ромео Кастеллуччи. За музыкальную часть будут отвечать хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а главные партии в спектакле исполнят Давиде Лучано и солистка Пермской оперы Надежда Павлова, дебютирующая в Зальцбурге. Премьера состоится на сцене зальбургского Скального манежа 26 июля. Благодаря совместной программе российская публика сможет услышать "Дон Жуана" в эфире радио "Орфей" 2 августа. Дата московской премьеры пока не определена."Фонд V-A-C – важный партнер Зальцбургского фестиваля по многим направлениям. Обмен опытом, который обеспечит это партнерство, без сомнения, будет исключительно полезен для обеих сторон: V-A–C приобретет знания о подготовке масштабных проектов от ведущего мирового фестиваля классической музыки, чтобы применить их на своей московской площадке Дом культуры "ГЭС-2", а фестиваль, в свою очередь, получит доступ к накопленному "ГЭС-2" опыту в области российской современной культуры", - сказала президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер.Гендиректор фонда Тереза Иароччи Мавика сказала, что фонд "гордится началом долгосрочного сотрудничества с Зальцбургским фестивалем, который за сто лет своего существования завоевал славу самого передового музыкального форума, где экспериментальные поиски сосуществуют с проверенными временем традициями".
https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html
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театр, опера, новости культуры, ромео кастеллуччи, теодор курентзис, зальцбург (город)
16:02 23.07.2021 (обновлено: 17:21 23.07.2021)
 
Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2"

Фонд V-A-С и Зальцбургский фестиваль популяризируют новую музыкальную культуру в России

© Зальцбургский фестивальСоздатели оперы "Дон Жуан" режиссер и художник Ромео Кастеллуччи и дирижер Теодор Курентзис
Создатели оперы Дон Жуан режиссер и художник Ромео Кастеллуччи и дирижер Теодор Курентзис
© Зальцбургский фестиваль
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Фонд V-A-C и Зальцбургский фестиваль объявляют о начале программы стратегического партнерства, цель которого – популяризировать новую музыкальную культуру в России и содействовать участию российских оркестров и композиторов на главной музыкальной площадке мира, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе проекта.
Первый совместный проект, созданный специально для московской площадки фонда V-A-C – Дома культуры "ГЭС-2", был разработан в честь столетия фестиваля, который в этом году проходит с 17 июля по 31 августа, – это премьера оперы "Дон Жуан" Моцарта в постановке известного итальянского режиссера и художника Ромео Кастеллуччи.
За музыкальную часть будут отвечать хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а главные партии в спектакле исполнят Давиде Лучано и солистка Пермской оперы Надежда Павлова, дебютирующая в Зальцбурге.
Премьера состоится на сцене зальбургского Скального манежа 26 июля. Благодаря совместной программе российская публика сможет услышать "Дон Жуана" в эфире радио "Орфей" 2 августа. Дата московской премьеры пока не определена.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на историческое здание городской электростанции на берегу Водоотводного канала в Москве
Вид на историческое здание городской электростанции на берегу Водоотводного канала в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на историческое здание городской электростанции на берегу Водоотводного канала в Москве
"Фонд V-A-C – важный партнер Зальцбургского фестиваля по многим направлениям. Обмен опытом, который обеспечит это партнерство, без сомнения, будет исключительно полезен для обеих сторон: V-A–C приобретет знания о подготовке масштабных проектов от ведущего мирового фестиваля классической музыки, чтобы применить их на своей московской площадке Дом культуры "ГЭС-2", а фестиваль, в свою очередь, получит доступ к накопленному "ГЭС-2" опыту в области российской современной культуры", - сказала президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер.
Гендиректор фонда Тереза Иароччи Мавика сказала, что фонд "гордится началом долгосрочного сотрудничества с Зальцбургским фестивалем, который за сто лет своего существования завоевал славу самого передового музыкального форума, где экспериментальные поиски сосуществуют с проверенными временем традициями".
Российский дирижер греческого происхождения Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 08:00Культура
Как Курентзис делает Дом радио в Петербурге местом силы
 
КультураТеатрОпераНовости культурыРомео КастеллуччиТеодор КурентзисЗальцбург (город)
 
 
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