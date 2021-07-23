https://ria.ru/20210723/opera-1742425382.html

Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2"

Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2" - РИА Новости, 23.07.2021

Кастеллуччи с Курентзисом ставят "Дон Жуана" для Дома культуры "ГЭС-2"

Фонд V-A-C и Зальцбургский фестиваль объявляют о начале программы стратегического партнерства, цель которого – популяризировать новую музыкальную культуру в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:02

2021-07-23T16:02

2021-07-23T17:21

культура

театр

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новости культуры

ромео кастеллуччи

теодор курентзис

зальцбург (город)

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Фонд V-A-C и Зальцбургский фестиваль объявляют о начале программы стратегического партнерства, цель которого – популяризировать новую музыкальную культуру в России и содействовать участию российских оркестров и композиторов на главной музыкальной площадке мира, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе проекта.Первый совместный проект, созданный специально для московской площадки фонда V-A-C – Дома культуры "ГЭС-2", был разработан в честь столетия фестиваля, который в этом году проходит с 17 июля по 31 августа, – это премьера оперы "Дон Жуан" Моцарта в постановке известного итальянского режиссера и художника Ромео Кастеллуччи. За музыкальную часть будут отвечать хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а главные партии в спектакле исполнят Давиде Лучано и солистка Пермской оперы Надежда Павлова, дебютирующая в Зальцбурге. Премьера состоится на сцене зальбургского Скального манежа 26 июля. Благодаря совместной программе российская публика сможет услышать "Дон Жуана" в эфире радио "Орфей" 2 августа. Дата московской премьеры пока не определена."Фонд V-A-C – важный партнер Зальцбургского фестиваля по многим направлениям. Обмен опытом, который обеспечит это партнерство, без сомнения, будет исключительно полезен для обеих сторон: V-A–C приобретет знания о подготовке масштабных проектов от ведущего мирового фестиваля классической музыки, чтобы применить их на своей московской площадке Дом культуры "ГЭС-2", а фестиваль, в свою очередь, получит доступ к накопленному "ГЭС-2" опыту в области российской современной культуры", - сказала президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер.Гендиректор фонда Тереза Иароччи Мавика сказала, что фонд "гордится началом долгосрочного сотрудничества с Зальцбургским фестивалем, который за сто лет своего существования завоевал славу самого передового музыкального форума, где экспериментальные поиски сосуществуют с проверенными временем традициями".

https://ria.ru/20210405/kurentzis-1603995795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, ромео кастеллуччи, теодор курентзис, зальцбург (город)