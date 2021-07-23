https://ria.ru/20210723/okhota-1742458324.html

Опытных стрелков хотят освободить от подачи медсправки для охоты

Опытных стрелков хотят освободить от подачи медсправки для охоты - РИА Новости, 23.07.2021

Опытных стрелков хотят освободить от подачи медсправки для охоты

МВД России предложило освободить от предоставления медицинской справки кандидатов на получение охотничьего билета, если они имеют опыт работы с оружием,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T03:07

2021-07-23T03:07

2021-07-23T03:07

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. МВД России предложило освободить от предоставления медицинской справки кандидатов на получение охотничьего билета, если они имеют опыт работы с оружием, сообщили РИА Новости в ведомстве.Как сообщали ранее "Известия", вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды, Минздраву, МВД и Росгвардии разработать и предоставить в правительство поправки к закону "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".В МВД пояснили, что ведомство "концептуально поддерживает законопроект" и предлагает для совершенствования порядка выдачи охотничьего билета в России предусмотреть определенные нормы.Данные предложения планируется внести в качестве изменений не только в федеральный закон "Об охоте…", но и в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся выдачи охотничьего билета.В настоящее время предоставление медицинской справки для получения охотничьего билета является обязательным для всех.Ранее Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им. В частности, закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием. При этом такую медкомиссию смогут проводить медицинские организации исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения.Согласно закону, владельцы оружия, приобретенного на основании лицензии, проходят медосвидетельствование на наличие противопоказаний не реже одного раза в пять лет. Срок действия заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии составляет один год со дня его оформления.

https://ria.ru/20210529/minprirody-1734716272.html

https://ria.ru/20210522/okhota-1733463299.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество