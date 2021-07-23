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В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.07.2021

В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу

Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:15

2021-07-23T17:15

2021-07-23T17:16

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здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских."Дополнительные ограничительные меры позволят нам обеспечить стабилизацию ситуации по коронавирусу в регионе. Продолжаем ограничивать оказание плановой медицинской помощи до 14 августа текущего года. Кроме того, с 28 июля будут закрыты фудкорты в торговых центрах, детские площадки в торговых центрах. Будет ограничена работа ресторанов, кафе, то есть системы общепита, с 24 часов до 6 утра. Без ограничений остаются услуги на вынос", – cказала Кузнечевских в Telegram-канале регионального оперштаба по предотвращению коронавирусной инфекции.Она добавила, что будут ограничены мероприятия, запланированные на следующей неделе на День города в закрытых помещениях и на открытых площадках, все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн.За минувшие сутки в регионе выявлено 268 новых случаев заражения. В оперштабе отметили, что Тюменская область занимает первое место в УрФО по приросту числа заболевших коронавирусом. Руководитель местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо ранее заявила, что с 14 июня по 18 июля показатель заболеваемости в регионе вырос в 3,4 раза, увеличилась смертность среди заболевших.

https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742584716.html

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