Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/ogranicheniya-1742588760.html
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.07.2021
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:15
2021-07-23T17:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских."Дополнительные ограничительные меры позволят нам обеспечить стабилизацию ситуации по коронавирусу в регионе. Продолжаем ограничивать оказание плановой медицинской помощи до 14 августа текущего года. Кроме того, с 28 июля будут закрыты фудкорты в торговых центрах, детские площадки в торговых центрах. Будет ограничена работа ресторанов, кафе, то есть системы общепита, с 24 часов до 6 утра. Без ограничений остаются услуги на вынос", – cказала Кузнечевских в Telegram-канале регионального оперштаба по предотвращению коронавирусной инфекции.Она добавила, что будут ограничены мероприятия, запланированные на следующей неделе на День города в закрытых помещениях и на открытых площадках, все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн.За минувшие сутки в регионе выявлено 268 новых случаев заражения. В оперштабе отметили, что Тюменская область занимает первое место в УрФО по приросту числа заболевших коронавирусом. Руководитель местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо ранее заявила, что с 14 июня по 18 июля показатель заболеваемости в регионе вырос в 3,4 раза, увеличилась смертность среди заболевших.
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742584716.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_0460db855926f50226c0a7f4dfc4d386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, общество
17:15 23.07.2021 (обновлено: 17:16 23.07.2021)
 
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу

В Тюменской области закроют фудкорты и запретят ресторанам работать по ночам с 28 июля

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских.
"Дополнительные ограничительные меры позволят нам обеспечить стабилизацию ситуации по коронавирусу в регионе. Продолжаем ограничивать оказание плановой медицинской помощи до 14 августа текущего года. Кроме того, с 28 июля будут закрыты фудкорты в торговых центрах, детские площадки в торговых центрах. Будет ограничена работа ресторанов, кафе, то есть системы общепита, с 24 часов до 6 утра. Без ограничений остаются услуги на вынос", – cказала Кузнечевских в Telegram-канале регионального оперштаба по предотвращению коронавирусной инфекции.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
Она добавила, что будут ограничены мероприятия, запланированные на следующей неделе на День города в закрытых помещениях и на открытых площадках, все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн.
За минувшие сутки в регионе выявлено 268 новых случаев заражения. В оперштабе отметили, что Тюменская область занимает первое место в УрФО по приросту числа заболевших коронавирусом. Руководитель местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо ранее заявила, что с 14 июня по 18 июля показатель заболеваемости в регионе вырос в 3,4 раза, увеличилась смертность среди заболевших.
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 16:56Распространение коронавируса
В Астраханской области вводят новые антикоронавирусные ограничения
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния