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В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.07.2021
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу
Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:15
2021-07-23T17:15
2021-07-23T17:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 23 июл - РИА Новости. Фудкорты в торговых центрах Тюменской области закроют, а рестораны не будут работать по ночам с 28 июля, заявила замгубернатора Ольга Кузнечевских."Дополнительные ограничительные меры позволят нам обеспечить стабилизацию ситуации по коронавирусу в регионе. Продолжаем ограничивать оказание плановой медицинской помощи до 14 августа текущего года. Кроме того, с 28 июля будут закрыты фудкорты в торговых центрах, детские площадки в торговых центрах. Будет ограничена работа ресторанов, кафе, то есть системы общепита, с 24 часов до 6 утра. Без ограничений остаются услуги на вынос", – cказала Кузнечевских в Telegram-канале регионального оперштаба по предотвращению коронавирусной инфекции.Она добавила, что будут ограничены мероприятия, запланированные на следующей неделе на День города в закрытых помещениях и на открытых площадках, все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн.За минувшие сутки в регионе выявлено 268 новых случаев заражения. В оперштабе отметили, что Тюменская область занимает первое место в УрФО по приросту числа заболевших коронавирусом. Руководитель местного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо ранее заявила, что с 14 июня по 18 июля показатель заболеваемости в регионе вырос в 3,4 раза, увеличилась смертность среди заболевших.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, общество
17:15 23.07.2021 (обновлено: 17:16 23.07.2021)
В Тюменской области ужесточили ограничения по коронавирусу
В Тюменской области закроют фудкорты и запретят ресторанам работать по ночам с 28 июля