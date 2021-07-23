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Минобороны России рассказало о героизме защитников Киева в 1941 году

Минобороны России рассказало о героизме защитников Киева в 1941 году - РИА Новости, 23.07.2021

Минобороны России рассказало о героизме защитников Киева в 1941 году

Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра", посвященный... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T00:35

2021-07-23T00:35

2021-07-23T00:35

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вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра", посвященный одной из самой драматичных страниц истории Великой Отечественной войны - героической защите Киева летом-осенью 1941 года.Основу исторического раздела составляют многочисленные боевые донесения, в которых рассказывается об ожесточенном характере боевых действий, массовом героизме советских бойцов и командиров. Публикация архивных документов об этой первой стратегической оборонительной операции Красной Армии в годы Великой Отечественной войны стала продолжением деятельности российского военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие попыткам фальсификации истории.Самопожертвование и находчивостьДонесение от 13 августа 1941 года начальнику Главного политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву Мехлису рассказывает о том, как взвод лейтенанта Бреславского, находясь в обороне, подвергся нападению превосходящих сил противника. "Подпустив противника на 800-1000 метров, лейтенант Бреславский открыл ураганный огонь. Когда первые ряды фашистов были смяты, храбрый лейтенант повел бойцов в атаку. Больше роты противника разгромлено. Захвачено в плен восемь солдат и ефрейтор", - отмечалось в донесении.В этом же документе описан подвиг, который ценой своей жизни совершил наводчик противотанкового орудия ефрейтор Георгий Никитин: "Первыми выстрелами своего орудия он уничтожил четыре танка. Когда орудие было подбито, Никитин перебежал к другому и помогал расчету вести огонь. Второе орудие вышло из строя. Никитин бросился к орудию первого взвода и из него уничтожил еще пять танков. На поле боя стояли изуродованные и дымящиеся девять танков противника. Вражеский снаряд прервал жизнь героя Никитина".В донесении от 21 августа 1941 года сообщается, что младший лейтенант Виноградов с отрядом в 14 бойцов, выполняя специальное задание по разведке, "уничтожил разведывательную группу противника в составе 40 человек и взял в плен четырех гитлеровцев. Захвачены трофеи: восемь ручных пулеметов, две радиостанции, полевая сумка с ценными документами и картой с нанесенной обстановкой". В этом же документе говорится о младшем лейтенанте Броварове, который с пятью бойцами залповым винтовочным огнем сбил немецкий истребитель Mе-109.Донесение от 25 августа 1941 года описывает военную смекалку офицеров и бойцов-красноармейцев Юго-Западного фронта. "Исключительную смелость и находчивость" проявил командир разведывательной группы младший лейтенант Мельников (139-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии), который, выполняя задание на переднем крае обороны немцев, сумел уничтожить разведгруппу противника из девяти солдат во главе с офицером, двух пулеметчиков и без потерь вернуться в часть с ценными сведениями.В другом эпизоде военная хитрость Мельникова позволила ему и шести бойцам выйти из окружения в село Певцы, в которое он попал после возращения с очередного разведзадания. Когда боеприпасы были уже на исходе, "немцы обнаглели и начали окружать группу товарища Мельникова". "Тогда тов. Мельников шепотом подал команду и мощное красноармейское "ура" прокатилось по лощине. Фашисты, посчитав, что красноармейцы идут в штыковую атаку, в замешательстве отползли. Тов. Мельников воспользовался временным замешательством фашистов и без потерь вывел свою группу из окружения", - сообщалось в донесении.Здесь же описан еще один фрагмент из боевой жизни младшего лейтенанта: "Находясь на следующий день с четырьмя красноармейцами в разведке у села Ульяники, тов. Мельников заметил, что пять фашистов направились в колхозный сад. Когда "любители колхозных груш" влезли на деревья, группа тов. Мельникова пробралась в сад, забрала автоматы, оставленные фашистами на земле, а затем тряхнула с деревьев их самих и доставила в часть".О высокой выучке и бесстрашии советских воинов говорит донесение от 30 августа 1941 года: "Прикрывая отход своей роты на новые огневые рубежи парторг роты 441-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии красноармеец Джапаридзе метким пулеметным огнем уничтожил 100 фашистских солдат". В этом бою Джапаридзе пожертвовал собой ради товарищей. Также в документе отмечаются умелые действия в бою лейтенанта Тельцова из воздушно-десантного батальона, который, "отражая атаку противника… лично уничтожил до 50 немецких солдат и поджег один вражеский танк".Несмотря на численное превосходство, попытки окружения оборонявшихся советских войск обходились гитлеровцам очень дорого. Так, в донесении от 1 сентября 1941 года рассказывается о том, как второму батальону 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии удалось уничтожить более 300 фашистских солдат и офицеров, и дважды выйти из окружения. В этом документе также описывается, как разведгруппа 159-й стрелковой дивизии во время выполнения боевого задания столкнулась с превосходящими силами противника и вступила в бой. В результате красноармейцы уничтожили 110 гитлеровцев, вывели из строя три танкетки, три автомашины, два орудия.В этом же документе описан боевой эпизод, свидетельствующий о личном мужестве и геройстве связиста 64-го стрелкового корпуса Яковлева. "Красноармеец связист Яковлев, член ВЛКСМ, во время наводки телефонной линии попал в окружение фашистов, которые стремились взять его в плен. Но задуманный коварный замысел врага не осуществился. В завязавшемся неравном бою тов. Яковлев уничтожил 25 солдат, одного офицера и вышел из окружения", - сообщалось в донесении.А в донесении от 7 сентября рассказывается о хитрости, которую применил младший политрук Беляев, когда его с тремя бойцами пытались захватить в плен 16 немецких солдат. "Фашисты кричали: сдавайтесь. Отважный командир Беляков решил действовать хитростью: "Сдаемся", – ответил он, продолжая двигаться вперед. Когда расстояние сократилось, на головы фашистов полетели гранаты. Большая часть солдат была уничтожена, один взят в плен, а остальные разбежались. Выполнив боевой приказ, группа возвратилась в часть", - говорилось в документе.Не меньшую самоотверженность проявляли и военные летчики. В донесении от 27 августа 1941 года описан героизм советских соколов в ходе отражения налета шести бомбардировщиков противника на станцию Бахмач. Здесь фашисты пытались разбомбить железнодорожный эшелон. Летчики-истребители 62-й авиадивизии сержант Бабкин и младший лейтенант Бутузов вступили с противником в бой. Когда самолет сержанта Бабкина получил повреждение мотора и вынужден был пойти на посадку, гитлеровцы набросились на истребитель младшего лейтенанта Бутузова. Благодаря высокому летному мастерству Бутузов сбил один самолет противника, а остальных заставил отступить.Героические девушкиМногие опубликованные в разделе документы, а также наградные материалы доказывают, что советские женщины, не щадя себя, боролись с гитлеровскими захватчиками наравне с мужчинами.Как свидетельствует выписка из докладной записки от 8 сентября 1941 года помощника начальника Политического управления Юго-Западного фронта, из войск было направлено ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза комсомолке Елизавете Мухиной. Выполнив боевое задание в тылу противника, "на обратном пути попала на передовую линию одной из частей Красной Армии и увидела, что раненым бойцам необходимо оказывать медпомощь. Она горячо приступила к этой работе. Два дня тов. Мухина самоотверженно упорно работала на фронте без отдыха, показав исключительный героизм и отвагу".Также в опубликованных документах описан подвиг 16-летней дочери кузнеца киевского завода "Арсенал" Леоноры Скворчинской. Она явилась в артиллерийский дивизион и после многократных настойчивых просьб была оставлена в подразделении в качестве санитарки. Донесение от 23 августа 1941 года свидетельствует: "В период действий подвижной группы 26 армии тов. Скворчинская, пренебрегая опасностью, во время бомбежки авиацией противника раненых заносила их в укрытия и, когда сама не могла донести пострадавшего, заставляла бойцов вылезать из щелей и оказывать ей помощь. Бесстрашная патриотка родины Скворчинская спасла жизнь десятками бойцов и командиров". За свои подвиги смелая киевлянка была награждена медалью "За боевые заслуги".В донесении от 29 августа 1941 года в Главное Политуправление РККА рассказывается о 19-летней медсестре по фамилии Биба из 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии, которая среди боевых товарищей прославилась своим бесстрашием: "Она неоднократно ходила с бойцами в атаку. На своих плечах тов. Биба вынесла с поля боя 26 раненых бойцов и командиров, 105 товарищам оказала помощь на поле боя. Она учит личный состав оказанию первой помощи в бою, в свободные минуты сама учится военному делу".Патриотизм мирных гражданОпубликованные в разделе документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева, а также местных комсомольских и партийных организаций. В общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.В представленной выписке из докладной записки помощника начальника политуправления Юго-Западного фронта Черкасова от 8 сентября 1941 года отмечено, что свыше 13 тысяч комсомольцев и трудящейся молодежи города пошли добровольцами на фронт. Среди них было 2,3 тысячи девушек-комсомолок, которые отправились на передовую в качестве медсестер и дружинниц, 3,4 тысячи девушек стали донорами крови. Свыше 79 тысяч молодых патриотов работали по укреплению подступов к Киеву, отмечалось в документе.Летом 1941 года в оккупированных гитлеровцами районах Украины создавались партизанские отряды. Политдонесение от 20 августа 1941 года свидетельствует: "Все шире разрастается партизанское движение в районах, занятых противником. Партизаны своими смелыми внезапными налетами на обозы, отдельные части, разведку наносят противнику большой урон и держат его все время в состоянии напряжения и страха".Недалеко от села Сумы действовал отряд численностью около 300 человек, который совместно с действующими частями Красной Армии участвовал в контрнаступлении на Смелу. В Немирово, в районе Винницы, Жмеринки, Вапнярки, действовали партизанские отряды численностью до 1 000 человек. Согласно опубликованным документам, партизаны взрывали цистерны с горючим, железные дороги и мосты, нарушали связь.Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Путем неимоверного самопожертвования советским войскам и простым жителям Киева удалось на два месяца задержать противника, обладавшего более чем двукратным численным превосходством. Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. Благодаря этому удалось отвлечь значительные силы гитлеровцев с московского направления, что дало время на подготовку к обороне советской столицы. Даже в среде немецкого командования высказывалось мнение, что тактический успех вермахта под Киевом стал причиной дальнейшей стратегической неудачи под Москвой в декабре 1941 года.

https://ria.ru/20210521/praga-1733218913.html

https://ria.ru/20210430/dokumenty-1730597969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/minoborony-1727480274.html

https://ria.ru/20201203/dokumenty-1587433190.html

https://ria.ru/20200508/1571139865.html

https://ria.ru/20200502/1570878348.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ссср, киев, безопасность, в мире