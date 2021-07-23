На Ямале миллионы мальков муксуна выпустят в Обь
Пресс-служба губернатора ЯНАО: миллионы мальков муксуна выпустят в Обь в Приуральском районе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Миллионы мальков муксуна выпустят в Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
"На Ямале продолжаются работы по зарыблению водоемов Обь-Иртышского бассейна. Порядка четырех миллионов молоди муксуна на этой неделе выпустят в Обь в Приуральском районе", - говорится в сообщении.
Малькам исполнилось три месяца, два из которых они провели в бассейнах Собского рыбоводного завода в поселке Харп. Перед выпуском в естественную среду молодь перевели на доращивание в садковую линию, расположенную в русле протоки Лоранпосл Приуральского района, чтобы она смогла адаптироваться к самостоятельной жизни. Такой способ разведения рыбы имеет существенное преимущество, подтвержденное научными исследованиями. Мальки, подрощенные в садковых линиях, при выпуске в водоемы лучше приспосабливаются к естественным условиям.
Это уже вторая садковая линия на Ямале, которую установил Собский рыбоводный завод. Сооружение, представляющее собой каркас из 24 рыбоводных садков размером 5 на 5 метров каждый, было смонтировано в начале июня этого года. Первая садковая линия рыбоводами была установлена на реке Таз в 2020 году, уточняют власти.
"Суть садковой линии состоит в том, что в природном водоеме устанавливают большие емкости с сетчатыми стенками - садки, что-то вроде просторных рыбьих вольеров, в которых содержат и кормят молодняк ценных видов рыб. Доращивание мальков в таких условиях позволяет получить высокую выживаемость молоди и быть уверенными в эффективности проводимой работы", - приводятся в сообщении слова начальника отдела организации и регулирования рыболовства регионального департамента АПК Дмитрия Коробейникова.
Из-за большого объема молоди выпуск будет проходить в течение нескольких дней. Мальков взвешивают прямо на садковой линии и быстро выпускают в Обь. Сейчас каждая особь муксуна достигла укрупненной навески - не менее 1,5 грамма. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера свыше 40 сантиметров и веса около 1,5 килограмма. Развитие от малька до взрослой особи длится около 6-8 лет, отмечает пресс-служба.