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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210723/ob-1742604888.html
На Ямале миллионы мальков муксуна выпустят в Обь
На Ямале миллионы мальков муксуна выпустят в Обь - РИА Новости, 23.07.2021
На Ямале миллионы мальков муксуна выпустят в Обь
Миллионы мальков муксуна выпустят в Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:33
2021-07-23T18:33
ямало-ненецкий автономный округ
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
обь
приуральский район
природа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Миллионы мальков муксуна выпустят в Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.Малькам исполнилось три месяца, два из которых они провели в бассейнах Собского рыбоводного завода в поселке Харп. Перед выпуском в естественную среду молодь перевели на доращивание в садковую линию, расположенную в русле протоки Лоранпосл Приуральского района, чтобы она смогла адаптироваться к самостоятельной жизни. Такой способ разведения рыбы имеет существенное преимущество, подтвержденное научными исследованиями. Мальки, подрощенные в садковых линиях, при выпуске в водоемы лучше приспосабливаются к естественным условиям.Это уже вторая садковая линия на Ямале, которую установил Собский рыбоводный завод. Сооружение, представляющее собой каркас из 24 рыбоводных садков размером 5 на 5 метров каждый, было смонтировано в начале июня этого года. Первая садковая линия рыбоводами была установлена на реке Таз в 2020 году, уточняют власти."Суть садковой линии состоит в том, что в природном водоеме устанавливают большие емкости с сетчатыми стенками - садки, что-то вроде просторных рыбьих вольеров, в которых содержат и кормят молодняк ценных видов рыб. Доращивание мальков в таких условиях позволяет получить высокую выживаемость молоди и быть уверенными в эффективности проводимой работы", - приводятся в сообщении слова начальника отдела организации и регулирования рыболовства регионального департамента АПК Дмитрия Коробейникова.Из-за большого объема молоди выпуск будет проходить в течение нескольких дней. Мальков взвешивают прямо на садковой линии и быстро выпускают в Обь. Сейчас каждая особь муксуна достигла укрупненной навески - не менее 1,5 грамма. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера свыше 40 сантиметров и веса около 1,5 килограмма. Развитие от малька до взрослой особи длится около 6-8 лет, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20210712/muksun-1740942925.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, обь, приуральский район, природа, общество
18:33 23.07.2021
 
На Ямале миллионы мальков муксуна выпустят в Обь

Пресс-служба губернатора ЯНАО: миллионы мальков муксуна выпустят в Обь в Приуральском районе

© Фото : ИгоревичРека Обь
Река Обь - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Игоревич
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Миллионы мальков муксуна выпустят в Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора.
"На Ямале продолжаются работы по зарыблению водоемов Обь-Иртышского бассейна. Порядка четырех миллионов молоди муксуна на этой неделе выпустят в Обь в Приуральском районе", - говорится в сообщении.
Малькам исполнилось три месяца, два из которых они провели в бассейнах Собского рыбоводного завода в поселке Харп. Перед выпуском в естественную среду молодь перевели на доращивание в садковую линию, расположенную в русле протоки Лоранпосл Приуральского района, чтобы она смогла адаптироваться к самостоятельной жизни. Такой способ разведения рыбы имеет существенное преимущество, подтвержденное научными исследованиями. Мальки, подрощенные в садковых линиях, при выпуске в водоемы лучше приспосабливаются к естественным условиям.
Это уже вторая садковая линия на Ямале, которую установил Собский рыбоводный завод. Сооружение, представляющее собой каркас из 24 рыбоводных садков размером 5 на 5 метров каждый, было смонтировано в начале июня этого года. Первая садковая линия рыбоводами была установлена на реке Таз в 2020 году, уточняют власти.
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"Суть садковой линии состоит в том, что в природном водоеме устанавливают большие емкости с сетчатыми стенками - садки, что-то вроде просторных рыбьих вольеров, в которых содержат и кормят молодняк ценных видов рыб. Доращивание мальков в таких условиях позволяет получить высокую выживаемость молоди и быть уверенными в эффективности проводимой работы", - приводятся в сообщении слова начальника отдела организации и регулирования рыболовства регионального департамента АПК Дмитрия Коробейникова.
Из-за большого объема молоди выпуск будет проходить в течение нескольких дней. Мальков взвешивают прямо на садковой линии и быстро выпускают в Обь. Сейчас каждая особь муксуна достигла укрупненной навески - не менее 1,5 грамма. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера свыше 40 сантиметров и веса около 1,5 килограмма. Развитие от малька до взрослой особи длится около 6-8 лет, отмечает пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбьПриуральский районприродаОбщество
 
 
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