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Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек
Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек - РИА Новости, 23.07.2021
Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек
Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 56, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:16
2021-07-23T17:16
наводнение
хэнань
чжэнчжоу
китай
в мире
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 56, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 51 погибшем.По последним данным, из-за стихийного бедствия уже погибли 56 человек, пять человек числятся пропавшими без вести. Спасатели по-прежнему продолжают поисково-спасательные работы в затопленном автомобильном туннеле, в котором с 20 июля остаются заблокированными множество автомобилей.Всего в зоне стихийного бедствия оказались 7,57 миллиона человек, 585 тысяч местных жителей эвакуированы, более 200 тысяч – нуждаются в экстренной помощи.Прямой экономический ущерб оценивается в 65 миллиардов юаней.Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий составила 576,6 тысячи гектаров, полностью уничтожено 25 тысяч гектаров пахотных земель. Стихия разрушила почти 10 тысяч построек, около 22 тысяч получили серьезные повреждения.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
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наводнение, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
17:16 23.07.2021
 
Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек

Агентство Синьхуа: число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань выросло до 56 человек

© REUTERS / China DailyНаводнение в Чжэнчжоу, Китай
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / China Daily
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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 56, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 51 погибшем.
По последним данным, из-за стихийного бедствия уже погибли 56 человек, пять человек числятся пропавшими без вести. Спасатели по-прежнему продолжают поисково-спасательные работы в затопленном автомобильном туннеле, в котором с 20 июля остаются заблокированными множество автомобилей.
Всего в зоне стихийного бедствия оказались 7,57 миллиона человек, 585 тысяч местных жителей эвакуированы, более 200 тысяч – нуждаются в экстренной помощи.
Рабочие на строительной площадке станции метро Лефортово Большой кольцевой линии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:20
В Китае 13 рабочих погибли при затоплении строящегося туннеля
Прямой экономический ущерб оценивается в 65 миллиардов юаней.
Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий составила 576,6 тысячи гектаров, полностью уничтожено 25 тысяч гектаров пахотных земель. Стихия разрушила почти 10 тысяч построек, около 22 тысяч получили серьезные повреждения.
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.
Разрушенная плотина и затопленное метро: наводнение в Китае
© AFP 2021 / STR

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

Люди в затопленном вагоне метро в Чжэнчжоу, Китай
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Stringer

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / STR

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

Затопленный вагон метро в Чжэнчжоу, Китай
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
© AFP 2021 / STR

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

Последствия наводнения в Чжэнчжоу, Китай
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
© AFP 2021 / STR

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / China Daily

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

Наводнение в Чжэнчжоу, Китай
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
1 из 10

Таких дождей не помнят даже старожилы Чжэнчжоу. На метеостанциях зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

© AFP 2021 / STR
2 из 10

Непогода привела к трагическим последствиям. Разрушена плотина, находящаяся рядом с городом.

© AFP 2021 / STR
3 из 10

Вода залила туннель одной из линий метро. В остановившийся между станциями поезд полилась вода. "Нам оставалось просто стоять и ждать", — рассказывали очевидцы.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
4 из 10

По словам одного из пассажиров, застрявших в метро, поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.

© AFP 2021 / STR
5 из 10

Спасательная операция завершилась только к ночи. Были эвакуированы более 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.

© REUTERS / Stringer
6 из 10

Кроме метро, затопило детский сад, 150 детей и воспитателей оказались заперты в здании. К счастью, никто из них не пострадал.

© AFP 2021 / STR
7 из 10

Еще в одном районе города 34 школьника и пять преподавателей попали в ловушку в затопленном автобусе и несколько часов простояли в воде.

© AFP 2021 / Courtesy of Weibo user merakiZz-
8 из 10

По последним данным, жертвами наводнения в Чжэнчжоу стали как минимум 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

© AFP 2021 / STR
9 из 10

Из опасных районов эвакуировали более 160 тысяч человек.

© AFP 2021 / STR
10 из 10

В спасательных работах и помощи пострадавшим задействованы более 20 тысяч человек.

© REUTERS / China Daily
 
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