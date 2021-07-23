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Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек

Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек - РИА Новости, 23.07.2021

Число жертв наводнения в Китае выросло до 56 человек

Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 56, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:16

2021-07-23T17:16

2021-07-23T17:16

наводнение

хэнань

чжэнчжоу

китай

в мире

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ПЕКИН, 23 июл - РИА Новости. Число погибших из-за сильных дождей, вызвавших наводнение в китайской провинции Хэнань, выросло до 56, еще пять человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее сообщалось о 51 погибшем.По последним данным, из-за стихийного бедствия уже погибли 56 человек, пять человек числятся пропавшими без вести. Спасатели по-прежнему продолжают поисково-спасательные работы в затопленном автомобильном туннеле, в котором с 20 июля остаются заблокированными множество автомобилей.Всего в зоне стихийного бедствия оказались 7,57 миллиона человек, 585 тысяч местных жителей эвакуированы, более 200 тысяч – нуждаются в экстренной помощи.Прямой экономический ущерб оценивается в 65 миллиардов юаней.Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий составила 576,6 тысячи гектаров, полностью уничтожено 25 тысяч гектаров пахотных земель. Стихия разрушила почти 10 тысяч построек, около 22 тысяч получили серьезные повреждения.Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

https://ria.ru/20210721/kitay-1742296924.html

хэнань

чжэнчжоу

китай

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наводнение, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире