Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/navodnenie-1742545114.html
Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек
Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек - РИА Новости, 23.07.2021
Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек
Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:52
2021-07-23T13:52
наводнение
бельгия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741836444_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_80f22ee780a9ade3e880d2ed6388db20.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщил кризисный штаб.Также сообщается, что в наиболее пострадавших районах Валлонии, в частности, в городе Вервье, сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить. Власти Валлонии объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Такие работы, по данным экспертов, могут занять несколько лет.14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения стали самыми катастрофичными в истории страны.
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741836444_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_faaaee813cc24f14d57b88edb91e0eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наводнение, бельгия, в мире
13:52 23.07.2021
 
Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек

Кризисный штаб Бельгии: число погибших в результате наводнений выросло до 37, пропали без вести - 6

© REUTERS / Bart BiesemansПоврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия
Поврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / Bart Biesemans
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщил кризисный штаб.
Также сообщается, что в наиболее пострадавших районах Валлонии, в частности, в городе Вервье, сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить. Власти Валлонии объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Такие работы, по данным экспертов, могут занять несколько лет.
14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения стали самыми катастрофичными в истории страны.
"Катастрофа столетия": последствия наводнений в Европе
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

Пожарная машина проезжает по затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Valentin Bianchi

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

Люди плывут на лодке по жилой улице после наводнения в Англере, провинция Льеж, Бельгия
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
© AP Photo / Michael Probst

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

Наводнение в Гелле, Нидерланды
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

Улицы затоплены после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

Рабочие очищают улицы от грязи и воды в затопленном историческом центре Халлайна, Австрия
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
© REUTERS / Eva Plevier

Затопленный дом в Нидерландах.

Затопленный дом в Гелле, Нидерланды
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

Семья наблюдает за водами реки Инн в Рансхофене, Австрия
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
© AP Photo / Francisco Seco

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

Жилец дома выбрасывает поврежденные предметы из окна после наводнения в Энсивале, Бельгия
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
© REUTERS / Bart Biesemans

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

Поврежденные автомобили и обломки на затопленной улице в Пепинстере, Бельгия
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
© AP Photo / Virginia Mayo

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

Женщина убирает повреждённые вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

Спасатели идут по затопленной улице после проливных дождей в Валкенбурге, Нидерланды
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
© AP Photo / Virginia Mayo

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

Поврежденные вещи после наводнения в Пепинстере, Бельгия
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

Собака стоит рядом с мешками с песком на затопленной улице после проливных дождей в Эрфтштадте, Германия
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
© AP Photo / Michael Probst

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

Последствия наводнения в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Eva Plevier

Впереди — большая работа...

Затопленный интерьер дома в Гелле, Нидерланды
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
© REUTERS / Andreas Gebert

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

Люди убирают грязь после наводнения в центре города Халлайн, Австрия
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Thilo Schmuelgen

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

Полицейские и волонтеры убирают завалы в районе, пострадавшем от наводнения в Бад-Мюнстерайфеле, Германия
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
1 из 18

Следствием разгула стихии на западе Европы стали десятки погибших и разрушенная инфраструктура.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
2 из 18

На западе Германии погибли 164 человека, в Бельгии — 36. Сотни людей пропали без вести.

© AP Photo / Valentin Bianchi
3 из 18

В Германии называют наводнение "катастрофой столетия".

© AP Photo / Michael Probst
4 из 18

Очевидцы говорят, что течение было таким сильным, что уносило даже грузовики.

© REUTERS / Eva Plevier
5 из 18

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередачи.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
6 из 18

Пострадали частные дома, рестораны и автотрассы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/ Barbara Gindl
7 из 18

Затопленный дом в Нидерландах.

© REUTERS / Eva Plevier
8 из 18

Сильными потоками воды разрушены дамбы.

© AFP 2021 / APA/Austria OUT/Manderet Fesl
9 из 18

Жителей пострадавших районов экстренно эвакуировали.

© AP Photo / Francisco Seco
10 из 18

Поврежденные автомобили на улице в Пепинстере, Бельгия.

© REUTERS / Bart Biesemans
11 из 18

Улицы заполнены горами мусора, дороги покрыты слоем грязи.

© AP Photo / Virginia Mayo
12 из 18

Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
13 из 18

Люди выносят из затопленных подвалов вещи и складывают на улице.

© AP Photo / Virginia Mayo
14 из 18

Собака на затопленной улице Эрфтштадта в Германии.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
15 из 18

В Бад-Нойенар-Арвайлере в воскресенье невозможно было встретить человека в чистой одежде.

© AP Photo / Michael Probst
16 из 18

Впереди — большая работа...

© REUTERS / Eva Plevier
17 из 18

Многие страны выражают поддержку пострадавшим от наводнений.

© REUTERS / Andreas Gebert
18 из 18

Не исключено привлечение средств ЕС для помощи людям.

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
 
НаводнениеБельгияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
Лента новостейМолния