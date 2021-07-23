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Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек - РИА Новости, 23.07.2021

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 37 человек

Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:52

2021-07-23T13:52

2021-07-23T13:52

наводнение

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Число жертв крупнейших за последние десятилетия наводнений в Бельгии выросло до 37 человек, при этом еще шесть человек числятся пропавшими без вести, сообщил кризисный штаб.Также сообщается, что в наиболее пострадавших районах Валлонии, в частности, в городе Вервье, сотни жилых домов непригодны для проживания из-за подтопления, порядка десяти тысяч человек необходимо переселить. Власти Валлонии объявили о создании механизма экстренной помощи пострадавшим, в рамках которого они намерены собрать порядка двух миллиардов евро, чтобы финансировать восстановление пострадавших зон. Такие работы, по данным экспертов, могут занять несколько лет.14-15 июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения стали самыми катастрофичными в истории страны.

бельгия

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2021

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наводнение, бельгия, в мире