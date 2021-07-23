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США и ЕС призвали "Талибан"* остановить вооруженное наступление
США и ЕС призвали "Талибан"* остановить вооруженное наступление - РИА Новости, 24.07.2021
США и ЕС призвали "Талибан"* остановить вооруженное наступление
США и ЕС призывают стороны в Афганистане установить перемирие и искать политическое решение ситуации, движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-23T23:39
2021-07-24T00:00
евросоюз
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США и ЕС призывают стороны в Афганистане установить перемирие и искать политическое решение ситуации, движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) должно прекратить наступление и обеспечить гуманитарный доступ к контролируемым им районам, должна быть обеспечена безопасность находящихся в стране дипмиссий, говорится в совместном заявлении Евросоюза и США."Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования", - говорится в заявлении, текст которого распространил госдеп.Там говорится, что переходные механизмы управления должны быть инклюзивными и соответствовать международным обязательствам Афганистана, в том числе по борьбе с терроризмом.США и ЕС призывают "Талибан"* прекратить наступление в Афганистане, и вместе с правительством конструктивно участвовать в мирном процессе. "Талибан"* должен выполнять обязательства по защите инфраструктуры, снизить уровень насилия, защитить мирных жителей и сотрудничать в области оказания гумпомощи, особенно в условиях пандемии, говорится в заявлении."Мы призываем "Талибан"* разрешить и облегчить без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом доступ для гуманитарной помощи в районы, находящиеся под их контролем", - говорится в заявлении.США и ЕС призывают стороны обеспечить безопасность иностранных дипмиссий, сотрудников СМИ, аэропортов и НКО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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евросоюз, россия, афганистан, талибан, сша, в мире
23:39 23.07.2021 (обновлено: 00:00 24.07.2021)
 
США и ЕС призвали "Талибан"* остановить вооруженное наступление

США и ЕС призвали "Талибан"* остановить вооруженное наступление

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США и ЕС призывают стороны в Афганистане установить перемирие и искать политическое решение ситуации, движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) должно прекратить наступление и обеспечить гуманитарный доступ к контролируемым им районам, должна быть обеспечена безопасность находящихся в стране дипмиссий, говорится в совместном заявлении Евросоюза и США.
"Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования", - говорится в заявлении, текст которого распространил госдеп.
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Там говорится, что переходные механизмы управления должны быть инклюзивными и соответствовать международным обязательствам Афганистана, в том числе по борьбе с терроризмом.
США и ЕС призывают "Талибан"* прекратить наступление в Афганистане, и вместе с правительством конструктивно участвовать в мирном процессе. "Талибан"* должен выполнять обязательства по защите инфраструктуры, снизить уровень насилия, защитить мирных жителей и сотрудничать в области оказания гумпомощи, особенно в условиях пандемии, говорится в заявлении.
"Мы призываем "Талибан"* разрешить и облегчить без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом доступ для гуманитарной помощи в районы, находящиеся под их контролем", - говорится в заявлении.
США и ЕС призывают стороны обеспечить безопасность иностранных дипмиссий, сотрудников СМИ, аэропортов и НКО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ЕвросоюзРоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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