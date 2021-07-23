https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html
Обнаружена новая мутация коронавируса
Обнаружена новая мутация коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
Обнаружена новая мутация коронавируса
Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T23:27
2021-07-23T23:27
2021-07-23T23:27
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror.Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.В мире на данный момент наиболее распространена "дельта" мутация коронавируса. Ее уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.
https://ria.ru/20210722/shtamm-1742402523.html
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пандемия, коронавирус covid-19, англия, в мире
Обнаружена новая мутация коронавируса
Британские врачи нашли новую мутацию коронавируса