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Обнаружена новая мутация коронавируса
Обнаружена новая мутация коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021
Обнаружена новая мутация коронавируса
Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T23:27
2021-07-23T23:27
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коронавирус covid-19
англия
в мире
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror.Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.В мире на данный момент наиболее распространена "дельта" мутация коронавируса. Ее уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.
https://ria.ru/20210722/shtamm-1742402523.html
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пандемия, коронавирус covid-19, англия, в мире
23:27 23.07.2021
 
Обнаружена новая мутация коронавируса

Британские врачи нашли новую мутацию коронавируса

© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror.
"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — сказали специалисты.
Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.
Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.
В мире на данный момент наиболее распространена "дельта" мутация коронавируса. Ее уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.
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