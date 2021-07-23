https://ria.ru/20210723/mutatsiya-1742635205.html

Обнаружена новая мутация коронавируса

Обнаружена новая мутация коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021

Обнаружена новая мутация коронавируса

Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T23:27

2021-07-23T23:27

2021-07-23T23:27

пандемия

коронавирус covid-19

англия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:214:2929:1862_1920x0_80_0_0_7cfb2f91ac610fd61ae0c6dd44efb0e5.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE) нашли новый штамм коронавируса у британцев. Об этом пишет Mirror.Сейчас врачи из PHE проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.Медики пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин.В мире на данный момент наиболее распространена "дельта" мутация коронавируса. Ее уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.

https://ria.ru/20210722/shtamm-1742402523.html

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус covid-19, англия, в мире