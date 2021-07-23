https://ria.ru/20210723/most-1742590392.html
В России появился новый "мост глупости"
В России появился новый "мост глупости" - РИА Новости, 23.07.2021
В России появился новый "мост глупости"
В поселке Урюм в Чернышевском районе Забайкальского края обвалился висячий пешеходный мост, когда по нему попытался проехать один из местных жителей. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:24
2021-07-23T17:24
2021-07-23T18:16
андрей гурулев
авто
чернышевский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В поселке Урюм в Чернышевском районе Забайкальского края обвалился висячий пешеходный мост, когда по нему попытался проехать один из местных жителей.Об инциденте рассказал зампредседателя краевого правительства Андрей Гурулев в Telegram-канале.На опубликованных кадрах видно, как водитель небольшого грузовика заехал на переправу, добрался до середины, после чего конструкция не выдержала — и автомобиль оказался в реке.По словам Гурулева, водитель смог выплыть.Самый известный "мост глупости" находится на Софийской улице в Санкт-Петербурге. Под ним постоянно застревают "Газели", несмотря на наличие предупреждающих знаков о небольшой высоте путепровода. Количество ДТП уже превысило 200, сообщается в группах в соцсетях, которые ведут подсчет.
https://ria.ru/20210107/most-1592262392.html
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андрей гурулев, авто, чернышевский район, забайкальский край, происшествия
17:24 23.07.2021 (обновлено: 18:16 23.07.2021)
В России появился новый "мост глупости"
В Забайкалье висячий мост рухнул в реку вместе с машиной