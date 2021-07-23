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Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье

Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье - РИА Новости, 23.07.2021

Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье

Портал "Чита.ру" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обрушения моста на Транссибирской железнодорожной магистрали. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:51

2021-07-23T09:51

2021-07-23T11:10

сергей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шилкинский район

забайкальский край

нерчинский район

происшествия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Портал "Чита.ру" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обрушения моста на Транссибирской железнодорожной магистрали.На кадрах видно, что из-за сильных дождей сооружение, расположенное возле села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, подмыло. В итоге часть железной дороги буквально повисла над рекой, а пути сильно прогнулись.По информации МЧС, движение поездов по этому участку приостановили. Погибших и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района размыло берег искусственного озера Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. На месте находятся руководитель управления МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал и губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Проехать по дорогам регионального значения также нельзя.

https://ria.ru/20210716/pavodok-1741474940.html

шилкинский район

забайкальский край

нерчинский район

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сергей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шилкинский район, забайкальский край, нерчинский район, происшествия