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Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье
Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье - РИА Новости, 23.07.2021
Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье
Портал "Чита.ру" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обрушения моста на Транссибирской железнодорожной магистрали. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:51
2021-07-23T11:10
сергей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шилкинский район
забайкальский край
нерчинский район
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Портал "Чита.ру" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обрушения моста на Транссибирской железнодорожной магистрали.На кадрах видно, что из-за сильных дождей сооружение, расположенное возле села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, подмыло. В итоге часть железной дороги буквально повисла над рекой, а пути сильно прогнулись.По информации МЧС, движение поездов по этому участку приостановили. Погибших и пострадавших нет.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района размыло берег искусственного озера Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. На месте находятся руководитель управления МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал и губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Проехать по дорогам регионального значения также нельзя.
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сергей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шилкинский район, забайкальский край, нерчинский район, происшествия
09:51 23.07.2021 (обновлено: 11:10 23.07.2021)
 
Появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье

Опубликовано видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Портал "Чита.ру" опубликовал видео, на котором запечатлены последствия обрушения моста на Транссибирской железнодорожной магистрали.
На кадрах видно, что из-за сильных дождей сооружение, расположенное возле села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае, подмыло. В итоге часть железной дороги буквально повисла над рекой, а пути сильно прогнулись.
По информации МЧС, движение поездов по этому участку приостановили. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района размыло берег искусственного озера Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. На месте находятся руководитель управления МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал и губернатор.
Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Проехать по дорогам регионального значения также нельзя.
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В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
 
Сергей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шилкинский районЗабайкальский крайНерчинский районПроисшествия
 
 
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