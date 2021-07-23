https://ria.ru/20210723/most-1742476358.html

На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост

На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост - РИА Новости, 23.07.2021

На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост

В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, движение поездов по нему остановлено, сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T06:01

2021-07-23T06:01

2021-07-23T12:23

сергей воробьев

забайкальская железная дорога

ржд

нерчинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

забайкальский край

происшествия

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ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, движение поездов по нему остановлено, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел в девять утра на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга.Погибших и пострадавших, как отметили в ведомстве, нет.На место ЧП отправили оперативную группу Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные составы. Там также работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.По данным пресс-службы Забайкальской железной дороги, мост подмыло. Ожидается задержка пассажирского поезда № 12 Самара — Владивосток.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения.

https://ria.ru/20210714/pavodok-1741178495.html

https://ria.ru/20210718/poezd-1741751648.html

нерчинский район

забайкальский край

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сергей воробьев, забайкальская железная дорога , ржд, нерчинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, происшествия