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На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост - РИА Новости, 23.07.2021
На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост
В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, движение поездов по нему остановлено, сообщили в пресс-службе регионального главка... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:01
2021-07-23T12:23
сергей воробьев
забайкальская железная дорога
ржд
нерчинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, движение поездов по нему остановлено, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Инцидент произошел в девять утра на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга.Погибших и пострадавших, как отметили в ведомстве, нет.На место ЧП отправили оперативную группу Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные составы. Там также работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.По данным пресс-службы Забайкальской железной дороги, мост подмыло. Ожидается задержка пассажирского поезда № 12 Самара — Владивосток.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения.
https://ria.ru/20210714/pavodok-1741178495.html
https://ria.ru/20210718/poezd-1741751648.html
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сергей воробьев, забайкальская железная дорога , ржд, нерчинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), забайкальский край, происшествия
06:01 23.07.2021 (обновлено: 12:23 23.07.2021)
 
На Транссибе из-за паводков обрушился железнодорожный мост

На Транссибирской железнодорожной магистрали из-за паводков обрушился железнодорожный мост

© Фото : пресс-служба Андрея ГурулёваНа месте обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае
На месте обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-служба Андрея Гурулёва
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ЧИТА, 23 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае из-за сильных дождей обрушился железнодорожный мост, движение поездов по нему остановлено, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в девять утра на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, вблизи села Нижняя Куэнга.
Погибших и пострадавших, как отметили в ведомстве, нет.
На место ЧП отправили оперативную группу Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные составы. Там также работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По данным пресс-службы Забайкальской железной дороги, мост подмыло. Ожидается задержка пассажирского поезда № 12 СамараВладивосток.
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Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.
Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения.
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Сергей ВоробьевЗабайкальская железная дорогаРЖДНерчинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Забайкальский крайПроисшествия
 
 
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