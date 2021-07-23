https://ria.ru/20210723/moderna-1742572969.html

ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет

ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет - РИА Новости, 23.07.2021

ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет

Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:06

2021-07-23T16:06

2021-07-23T16:12

евросоюз

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет, говорится в распространенном заявлении ведомства."После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - указывается в документе.До последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей союза.

https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742381905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, вакцина moderna, коронавирус covid-19, в мире