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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/moderna-1742572969.html
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет - РИА Новости, 23.07.2021
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет
Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:06
2021-07-23T16:12
евросоюз
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет, говорится в распространенном заявлении ведомства."После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - указывается в документе.До последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей союза.
https://ria.ru/20210722/vaktsinatsiya-1742381905.html
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евросоюз, вакцина moderna, коронавирус covid-19, в мире
16:06 23.07.2021 (обновлено: 16:12 23.07.2021)
 
ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков с 12 лет

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины от COVID-19 Moderna для подростков с 12 лет

© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет, говорится в распространенном заявлении ведомства.
"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - указывается в документе.
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До последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.
Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".
Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей союза.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 14:43Распространение коронавируса
В Евросоюзе вакцинировали почти 55 процентов взрослого населения
 
Распространение коронавирусаЕвросоюзВакцина ModernaКоронавирус COVID-19В мире
 
 
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