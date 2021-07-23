https://ria.ru/20210723/mishustin-1742536172.html

Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус

Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус - РИА Новости, 23.07.2021

Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать объемы тестирования на коронавирус, отметив, что в ряде регионов эта работа отстает. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:19

2021-07-23T13:19

2021-07-23T13:29

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать объемы тестирования на коронавирус, отметив, что в ряде регионов эта работа отстает."Необходимо продолжать тестирование на выявление инфекции. К сожалению, эта работа не везде ведется на достаточном уровне. Есть и отстающие регионы", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией."Хочу еще раз обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации - надо наращивать объемы тестирования до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора", - добавил премьер.Он подчеркнул, что это очень важно, чтобы вовремя выявить у человека заболевание и оказать ему помощь, а также необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации.Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся напряжённой, не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача, санитарные врачи в регионах должны занимать более активную позицию в вопросах соблюдения эпидмер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Не все регионы следуют... рекомендациям главного санитарного врача. А между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться. А соответственно санитарным врачам занимать более активную позицию", - добавил премьер.

https://ria.ru/20210721/testirovanie-1742255620.html

https://ria.ru/20210721/zdravookhranenie-1742151202.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, михаил мишустин, общество