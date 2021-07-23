https://ria.ru/20210723/mishustin-1742536172.html
Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус
Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать объемы тестирования на коронавирус, отметив, что в ряде регионов эта работа отстает. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:19
2021-07-23T13:19
2021-07-23T13:29
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать объемы тестирования на коронавирус, отметив, что в ряде регионов эта работа отстает."Необходимо продолжать тестирование на выявление инфекции. К сожалению, эта работа не везде ведется на достаточном уровне. Есть и отстающие регионы", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией."Хочу еще раз обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации - надо наращивать объемы тестирования до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора", - добавил премьер.Он подчеркнул, что это очень важно, чтобы вовремя выявить у человека заболевание и оказать ему помощь, а также необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации.Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся напряжённой, не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача, санитарные врачи в регионах должны занимать более активную позицию в вопросах соблюдения эпидмер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Не все регионы следуют... рекомендациям главного санитарного врача. А между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться. А соответственно санитарным врачам занимать более активную позицию", - добавил премьер.
https://ria.ru/20210721/testirovanie-1742255620.html
https://ria.ru/20210721/zdravookhranenie-1742151202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, михаил мишустин, общество
13:19 23.07.2021 (обновлено: 13:29 23.07.2021)
Мишустин призвал нарастить тестирование на коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин: в ряде регионов отстает работа по тестированию на коронавирус
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
призвал наращивать объемы тестирования на коронавирус, отметив, что в ряде регионов эта работа отстает.
"Необходимо продолжать тестирование на выявление инфекции. К сожалению, эта работа не везде ведется на достаточном уровне. Есть и отстающие регионы", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Хочу еще раз обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации
- надо наращивать объемы тестирования до уровня, который соответствует установленным требованиям Роспотребнадзора
", - добавил премьер.
Он подчеркнул, что это очень важно, чтобы вовремя выявить у человека заболевание и оказать ему помощь, а также необходимо для прогнозирования эпидемиологической ситуации.
Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остаётся напряжённой, не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача, санитарные врачи в регионах должны занимать более активную позицию в вопросах соблюдения эпидмер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусом остается напряженной", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Не все регионы следуют... рекомендациям главного санитарного врача. А между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться. А соответственно санитарным врачам занимать более активную позицию", - добавил премьер.