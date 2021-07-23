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Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроются раньше срока
Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроются раньше срока - РИА Новости, 23.07.2021
Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроются раньше срока
Станции Сокольнической линии метро Москвы "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются на две недели раньше срока, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:16
2021-07-23T11:23
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Станции Сокольнической линии метро Москвы "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются на две недели раньше срока, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.Это произойдет уже в понедельник, 26 июля."Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта — это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет", — говорится в публикации.Дептранс рекомендовал пользоваться альтернативными маршрутами — до соседних линий метро. "Университет" и "Юго-Западная" будут загружены, как и автобусы КМ. Они будут ездить между этими станциями.В ведомстве отметили, что понимают важность метрополитена для горожан, поэтому стараются как можно скорее восстановить движение на закрытых участках."Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с "Проспектом Вернадского" станции. А скоро появится и "Проспект Вернадского" Большого кольца, которая сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Ранее сообщалось, что движение по красной ветке между станциями "Спортивная" и "Тропарево" приостанавливается из-за строительства Большой кольцевой линии до 8 августа. После открытия юго-западного участка БКЛ на "Проспекте Вернадского" станет свободнее почти на 15 процентов, а южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18 процентов.
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максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен, общество
08:16 23.07.2021 (обновлено: 11:23 23.07.2021)
 
Три станции Сокольнической линии метро Москвы откроются раньше срока

Три станции Сокольнической линии метро Москвы возобновят работу 26 июля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Комсомольская" в Москве
Пассажиры на станции метро Комсомольская в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Станции Сокольнической линии метро Москвы "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются на две недели раньше срока, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Это произойдет уже в понедельник, 26 июля.
"Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта — это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет", — говорится в публикации.
Дептранс рекомендовал пользоваться альтернативными маршрутами — до соседних линий метро. "Университет" и "Юго-Западная" будут загружены, как и автобусы КМ. Они будут ездить между этими станциями.
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В ведомстве отметили, что понимают важность метрополитена для горожан, поэтому стараются как можно скорее восстановить движение на закрытых участках.
"Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с "Проспектом Вернадского" станции. А скоро появится и "Проспект Вернадского" Большого кольца, которая сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ранее сообщалось, что движение по красной ветке между станциями "Спортивная" и "Тропарево" приостанавливается из-за строительства Большой кольцевой линии до 8 августа. После открытия юго-западного участка БКЛ на "Проспекте Вернадского" станет свободнее почти на 15 процентов, а южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18 процентов.
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Максим ЛиксутовДепартамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитенОбщество
 
 
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