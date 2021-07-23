Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210723/meteorolog-1742256722.html
У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу
У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу - РИА Новости, 23.07.2021
У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу
Погода в городе определяет многое: от наряда, в котором жители выйдут утром из дома, до вариантов вечернего досуга. При этом трактовать прогнозы бывает... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:00
2021-07-23T08:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
жара в центре россии
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742252099_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_a763e78520a889e0858219d4985ad4d1.jpg
Погода в городе определяет многое: от наряда, в котором жители выйдут утром из дома, до вариантов вечернего досуга. При этом трактовать прогнозы бывает непросто: каждый год климатические условия в той же Москве не перестают удивлять жителей резкими переменами температуры – внезапными дождями и неожиданным южным зноем. РИА Новости задало пять наивных вопросов начальнику отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елене Тимакиной и узнал, как не ошибиться с прогнозом, когда лучше смотреть погоду и почему городские предприятия следят за температурой пристальнее, чем дачники.Когда вообще лучше смотреть погоду в городе, чтобы данные были максимально точными?Самые точные и подробные прогнозы погоды составляются на ближайшие сутки. Вероятность того, что погодные явления в течение дня будут развиваться по метеорологическому сценарию, составляет 90-100%.В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, количество осадков, сила ветра и атмосферное давление в Москве. Все это горожанам необходимо знать каждый день, чтобы подобрать подходящую одежду и обувь, взять с собой зонтик на случай дождя или, если ожидается солнечный день, надеть головной убор во избежание перегрева.С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%.Ошибки будут всегда, наша главная задача – минимизировать их. За последние 20 лет синоптиками был сделан большой рывок. На сегодняшний день нет более точной науки прогнозирования, чем метеорология.Как правильно трактовать прогноз на день? Например, стоит ли брать зонтик при "50% вероятности дождя"?Самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов погоды как раз связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет.В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах.В метеорологии также существуют особые критерии для описания погодных явлений, утвержденные Росгидрометом. Например, определение "слабый дождь" означает, что за 12 часов на один квадратный метр выпадет до двух миллиметров осадков. Если за это же время на один квадратный метр выпадает больше двух, но меньше 15 миллиметров осадков, то дождь "умеренный". Все, что выше 15 миллиметров, считается "сильным дождем", более 50 миллиметров – "очень сильным", что уже относится к категории опасных погодных явлений.Бывают также очень интенсивные дожди, когда, например, за один час выпадает 30 миллиметров осадков и более – это тоже очень опасно и может спровоцировать подтопления.Какие погодные явления в городе предсказать труднее всего?Это, как правило, опасные метеорологические явления: ливень, град, гроза или ураган. Они прогнозируются примерно за шесть часов до начала.При этом в момент создания прогноза невозможно рассчитать, где дождь или град пойдет с большей интенсивностью. Такие погодные явления быстро образуются и проходят, а локации их проявлений ограничены, то есть, в каких-то частях города они есть, в каких-то нет.Точно описать траекторию и скорость движения таких явлений – трудная задача, можно только оценить вероятность их появления. А вот прогнозировать, например, температуру воздуха и атмосферное давление проще, поскольку эти характеристики непрерывны.Правда, что в центре Москвы всегда теплее, чем в других частях города?Да, в центре Москвы температура воздуха, как правило, на несколько градусов выше, чем за его пределами. В ночные часы эта разница может достигать даже 10 градусов. Это необычное явление имеет название "остров тепла".В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла. Темные крыши, асфальт, парковки и другие объекты городской инфраструктуры тоже активно поглощают тепло. Нагревание усиливается и за счет множества узких улиц, которые блокируют прохождение естественных воздушных потоков.Кстати, "остров тепла" существует как летом, так и зимой, а иногда даже способен влиять на погодные явления. Например, холодный фронт может резко обостриться, проходя над теплой территорией, и в центре будет более сильный дождь, чем на окраинах.Зачем городские службы отслеживают погоду?Один из самых важных вопросов для коммунальных служб Москвы – "какая погода будет завтра?". От климатических условий напрямую зависит организация работы дорожных предприятий, аварийных и спасательных подразделений и других ведомств, ответственных за содержание города и его безопасность.Свои метеорологические отделы имеются практически в каждой коммунальной службе Москвы. На базе ГБУ "Автомобильные дороги" управление метеорологических разработок создали в 2015 году, с тех пор оно круглосуточно передает коммунальщикам самую точную информацию о погоде. Оперативные сводки позволяют городским службам вовремя сориентироваться и скорректировать регламент уборки и других работ.Для анализа точного прогноза ведомство использует инновационные технологии – например, осадки регистрируются уникальными приборами, которые фиксируют удар каждой капли. Скорость и направление ветра помогают определить ультразвуковые датчики, а температура и влажность воздуха измеряются опорными метеостанциями в разных точках города.Помимо сведений, поступающих с этих уникальных приборов, управление использует и традиционные средства анализа синоптических процессов. Это динамические карты движения воздушных масс, диаграммы и графики температуры и влажности, осадков, скорости и направления ветра.На данный момент на территории Москвы расположено более 50 точек, на которых ведется круглосуточное наблюдение за погодой. После того, как специалисты проанализируют огромный массив данных, они выпускают конкретные рекомендации для проведения различных коммунальных работ.
https://realty.ria.ru/20210406/klimat-1604239469.html
https://realty.ria.ru/20190918/1558796792.html
https://realty.ria.ru/20210705/moskva-1739877704.html
https://realty.ria.ru/20210621/moskva-1737588537.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742252099_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f1f93fcfec0f9369bd9a5c1f8ee2cff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жара в центре россии, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество
09:00 23.07.2021
 

У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Погода в городе определяет многое: от наряда, в котором жители выйдут утром из дома, до вариантов вечернего досуга. При этом трактовать прогнозы бывает непросто: каждый год климатические условия в той же Москве не перестают удивлять жителей резкими переменами температуры – внезапными дождями и неожиданным южным зноем. РИА Новости задало пять наивных вопросов начальнику отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елене Тимакиной и узнал, как не ошибиться с прогнозом, когда лучше смотреть погоду и почему городские предприятия следят за температурой пристальнее, чем дачники.

Когда вообще лучше смотреть погоду в городе, чтобы данные были максимально точными?

Самые точные и подробные прогнозы погоды составляются на ближайшие сутки. Вероятность того, что погодные явления в течение дня будут развиваться по метеорологическому сценарию, составляет 90-100%.
В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, количество осадков, сила ветра и атмосферное давление в Москве. Все это горожанам необходимо знать каждый день, чтобы подобрать подходящую одежду и обувь, взять с собой зонтик на случай дождя или, если ожидается солнечный день, надеть головной убор во избежание перегрева.
С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%.
Ошибки будут всегда, наша главная задача – минимизировать их. За последние 20 лет синоптиками был сделан большой рывок. На сегодняшний день нет более точной науки прогнозирования, чем метеорология.
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Климат-контроль: как выжить в городе, где шесть месяцев зима

Как правильно трактовать прогноз на день? Например, стоит ли брать зонтик при "50% вероятности дождя"?

Самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов погоды как раз связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет.
В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах.
В метеорологии также существуют особые критерии для описания погодных явлений, утвержденные Росгидрометом. Например, определение "слабый дождь" означает, что за 12 часов на один квадратный метр выпадет до двух миллиметров осадков. Если за это же время на один квадратный метр выпадает больше двух, но меньше 15 миллиметров осадков, то дождь "умеренный". Все, что выше 15 миллиметров, считается "сильным дождем", более 50 миллиметров – "очень сильным", что уже относится к категории опасных погодных явлений.
Бывают также очень интенсивные дожди, когда, например, за один час выпадает 30 миллиметров осадков и более – это тоже очень опасно и может спровоцировать подтопления.
Последствия ливневых дождей в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2019
18 сентября 2019, 10:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Как город борется с подтоплениями во время дождей?

Какие погодные явления в городе предсказать труднее всего?

Это, как правило, опасные метеорологические явления: ливень, град, гроза или ураган. Они прогнозируются примерно за шесть часов до начала.
При этом в момент создания прогноза невозможно рассчитать, где дождь или град пойдет с большей интенсивностью. Такие погодные явления быстро образуются и проходят, а локации их проявлений ограничены, то есть, в каких-то частях города они есть, в каких-то нет.
Точно описать траекторию и скорость движения таких явлений – трудная задача, можно только оценить вероятность их появления. А вот прогнозировать, например, температуру воздуха и атмосферное давление проще, поскольку эти характеристики непрерывны.

Правда, что в центре Москвы всегда теплее, чем в других частях города?

Да, в центре Москвы температура воздуха, как правило, на несколько градусов выше, чем за его пределами. В ночные часы эта разница может достигать даже 10 градусов. Это необычное явление имеет название "остров тепла".
В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла. Темные крыши, асфальт, парковки и другие объекты городской инфраструктуры тоже активно поглощают тепло. Нагревание усиливается и за счет множества узких улиц, которые блокируют прохождение естественных воздушных потоков.
Кстати, "остров тепла" существует как летом, так и зимой, а иногда даже способен влиять на погодные явления. Например, холодный фронт может резко обостриться, проходя над теплой территорией, и в центре будет более сильный дождь, чем на окраинах.
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 11:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Город ждет: самые спокойные улочки Москвы для пеших прогулок

Зачем городские службы отслеживают погоду?

Один из самых важных вопросов для коммунальных служб Москвы – "какая погода будет завтра?". От климатических условий напрямую зависит организация работы дорожных предприятий, аварийных и спасательных подразделений и других ведомств, ответственных за содержание города и его безопасность.
Свои метеорологические отделы имеются практически в каждой коммунальной службе Москвы. На базе ГБУ "Автомобильные дороги" управление метеорологических разработок создали в 2015 году, с тех пор оно круглосуточно передает коммунальщикам самую точную информацию о погоде. Оперативные сводки позволяют городским службам вовремя сориентироваться и скорректировать регламент уборки и других работ.
Для анализа точного прогноза ведомство использует инновационные технологии – например, осадки регистрируются уникальными приборами, которые фиксируют удар каждой капли. Скорость и направление ветра помогают определить ультразвуковые датчики, а температура и влажность воздуха измеряются опорными метеостанциями в разных точках города.
Помимо сведений, поступающих с этих уникальных приборов, управление использует и традиционные средства анализа синоптических процессов. Это динамические карты движения воздушных масс, диаграммы и графики температуры и влажности, осадков, скорости и направления ветра.
На данный момент на территории Москвы расположено более 50 точек, на которых ведется круглосуточное наблюдение за погодой. После того, как специалисты проанализируют огромный массив данных, они выпускают конкретные рекомендации для проведения различных коммунальных работ.
Аэрация воздуха в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Зной не пройдет: как Москву спасают от жары
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖара в центре РоссииФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
14:58Навальный подал новый иск к колонии
14:57Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве
Лента новостейМолния