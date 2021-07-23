https://ria.ru/20210723/meteorolog-1742256722.html

У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу

У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу - РИА Новости, 23.07.2021

У природы нет плохой погоды: пять наивных вопросов метеорологу

Погода в городе определяет многое: от наряда, в котором жители выйдут утром из дома, до вариантов вечернего досуга. При этом трактовать прогнозы бывает... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:00

2021-07-23T09:00

2021-07-23T08:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

жара в центре россии

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

общество

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Погода в городе определяет многое: от наряда, в котором жители выйдут утром из дома, до вариантов вечернего досуга. При этом трактовать прогнозы бывает непросто: каждый год климатические условия в той же Москве не перестают удивлять жителей резкими переменами температуры – внезапными дождями и неожиданным южным зноем. РИА Новости задало пять наивных вопросов начальнику отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ "Автомобильные дороги" Елене Тимакиной и узнал, как не ошибиться с прогнозом, когда лучше смотреть погоду и почему городские предприятия следят за температурой пристальнее, чем дачники.Когда вообще лучше смотреть погоду в городе, чтобы данные были максимально точными?Самые точные и подробные прогнозы погоды составляются на ближайшие сутки. Вероятность того, что погодные явления в течение дня будут развиваться по метеорологическому сценарию, составляет 90-100%.В прогнозах на сутки максимально точно указывается температура воздуха, количество осадков, сила ветра и атмосферное давление в Москве. Все это горожанам необходимо знать каждый день, чтобы подобрать подходящую одежду и обувь, взять с собой зонтик на случай дождя или, если ожидается солнечный день, надеть головной убор во избежание перегрева.С увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах. Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%.Ошибки будут всегда, наша главная задача – минимизировать их. За последние 20 лет синоптиками был сделан большой рывок. На сегодняшний день нет более точной науки прогнозирования, чем метеорология.Как правильно трактовать прогноз на день? Например, стоит ли брать зонтик при "50% вероятности дождя"?Самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов погоды как раз связаны с осадками. Многие уверены, что формулировка о "50% вероятности осадков" означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет.В достоверных прогнозах всегда даются уточнения. Если их нет, то лучше перепроверить сведения на других ресурсах.В метеорологии также существуют особые критерии для описания погодных явлений, утвержденные Росгидрометом. Например, определение "слабый дождь" означает, что за 12 часов на один квадратный метр выпадет до двух миллиметров осадков. Если за это же время на один квадратный метр выпадает больше двух, но меньше 15 миллиметров осадков, то дождь "умеренный". Все, что выше 15 миллиметров, считается "сильным дождем", более 50 миллиметров – "очень сильным", что уже относится к категории опасных погодных явлений.Бывают также очень интенсивные дожди, когда, например, за один час выпадает 30 миллиметров осадков и более – это тоже очень опасно и может спровоцировать подтопления.Какие погодные явления в городе предсказать труднее всего?Это, как правило, опасные метеорологические явления: ливень, град, гроза или ураган. Они прогнозируются примерно за шесть часов до начала.При этом в момент создания прогноза невозможно рассчитать, где дождь или град пойдет с большей интенсивностью. Такие погодные явления быстро образуются и проходят, а локации их проявлений ограничены, то есть, в каких-то частях города они есть, в каких-то нет.Точно описать траекторию и скорость движения таких явлений – трудная задача, можно только оценить вероятность их появления. А вот прогнозировать, например, температуру воздуха и атмосферное давление проще, поскольку эти характеристики непрерывны.Правда, что в центре Москвы всегда теплее, чем в других частях города?Да, в центре Москвы температура воздуха, как правило, на несколько градусов выше, чем за его пределами. В ночные часы эта разница может достигать даже 10 градусов. Это необычное явление имеет название "остров тепла".В первую очередь этот эффект возникает из-за плотности застройки: здания с большой площадью поверхности фасадов быстро нагреваются на солнце, а затем выделяют большое количество тепла. Темные крыши, асфальт, парковки и другие объекты городской инфраструктуры тоже активно поглощают тепло. Нагревание усиливается и за счет множества узких улиц, которые блокируют прохождение естественных воздушных потоков.Кстати, "остров тепла" существует как летом, так и зимой, а иногда даже способен влиять на погодные явления. Например, холодный фронт может резко обостриться, проходя над теплой территорией, и в центре будет более сильный дождь, чем на окраинах.Зачем городские службы отслеживают погоду?Один из самых важных вопросов для коммунальных служб Москвы – "какая погода будет завтра?". От климатических условий напрямую зависит организация работы дорожных предприятий, аварийных и спасательных подразделений и других ведомств, ответственных за содержание города и его безопасность.Свои метеорологические отделы имеются практически в каждой коммунальной службе Москвы. На базе ГБУ "Автомобильные дороги" управление метеорологических разработок создали в 2015 году, с тех пор оно круглосуточно передает коммунальщикам самую точную информацию о погоде. Оперативные сводки позволяют городским службам вовремя сориентироваться и скорректировать регламент уборки и других работ.Для анализа точного прогноза ведомство использует инновационные технологии – например, осадки регистрируются уникальными приборами, которые фиксируют удар каждой капли. Скорость и направление ветра помогают определить ультразвуковые датчики, а температура и влажность воздуха измеряются опорными метеостанциями в разных точках города.Помимо сведений, поступающих с этих уникальных приборов, управление использует и традиционные средства анализа синоптических процессов. Это динамические карты движения воздушных масс, диаграммы и графики температуры и влажности, осадков, скорости и направления ветра.На данный момент на территории Москвы расположено более 50 точек, на которых ведется круглосуточное наблюдение за погодой. После того, как специалисты проанализируют огромный массив данных, они выпускают конкретные рекомендации для проведения различных коммунальных работ.

https://realty.ria.ru/20210406/klimat-1604239469.html

https://realty.ria.ru/20190918/1558796792.html

https://realty.ria.ru/20210705/moskva-1739877704.html

https://realty.ria.ru/20210621/moskva-1737588537.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жара в центре россии, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество