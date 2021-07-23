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Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе

Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе - РИА Новости, 23.07.2021

Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе

Безос и Брэнсон наступают Илону Маску на пятки. Догонит ли их российская компания S7, которая купила космодром и проектирует свои ракеты? О каких проблемах молчат бизнесмены? Частная космонавтика в России и мире реальна, или это утопия, которая делает богатых людей банкротами? Ракеты, спутники, доставка и такси: как заработать с помощью космоса?

2021-07-23T12:50

2021-07-23T12:50

2021-07-23T13:15

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ракеты

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Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе Безос и Брэнсон наступают Илону Маску на пятки. Догонит ли их российская компания S7, которая купила космодром и проектирует свои ракеты? О каких проблемах молчат бизнесмены? Частная космонавтика в России и мире реальна, или это утопия, которая делает богатых людей банкротами? Ракеты, спутники, доставка и такси: как заработать с помощью космоса? audio/mpeg

Маск, Безос и потраченные миллиарды: заблуждения о частном космосе Безос и Брэнсон наступают Илону Маску на пятки. Догонит ли их российская компания S7, которая купила космодром и проектирует свои ракеты? О каких проблемах молчат бизнесмены? Частная космонавтика в России и мире реальна, или это утопия, которая делает богатых людей банкротами? Ракеты, спутники, доставка и такси: как заработать с помощью космоса? audio/mpeg

Из-за чего банкротятся компании, связанные с космосом и почему в них все еще продолжают вкладывать огромные деньги? О космическом туризме и отличиях российского и мирового частного космоса рассказали популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров (Зеленый кот), и основатель лаборатории и генеральный директор компании "Стратонавтика" Денис Ефремов.1:31 Частный космос в России: ракеты и собственный космодром компании S7.7:21 Как запускать спутники без ракет? Опыт российской компании "Стратонавтика": от рекламных кампаний до науки и школьников.11:00 Почему российские учёные идут к частным компаниям, а не к Роскосмосу?14:55 Догоним ли мы Маска? Почему в России частная космонавтики не развивается так, как на Западе.21:29 Космос делает богатых людей беднее: зачем миллиардеры вкладываются в космонавтику? Противостояние Безоса и Брэнсона. 27:50 Новая золотая лихорадка: люди уже десять лет покупают билеты по 250 тыс. долларов за возможность полёта в космос. Чего ждать, если Безос и Брэнсон повторят успех Илона Маска?32:50 Космический туризм в России реален? Как Red bull и один из руководителей компании Google проложили альтернативную дорожку в космос. 37:07 "Как выгнать шесть пьяных инвесторов из бассейна? Подойти и сказать: Вкладывайте в российскую частную космонавтику".41:05 Ракеты, спутники, карты, сервисы доставки и такси: как зарабатывать на космосе уже сегодня?47:55 Наша жизнь зависит от космоса намного сильнее, чем может показаться. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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