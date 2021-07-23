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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210723/mamonov-1742587395.html
Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста
Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста - РИА Новости, 23.07.2021
Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста
Жена музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова опровергла сообщения о просьбе его сына присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно, добавив, что она тоже РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:10
2021-07-23T18:18
культура
умер петр мамонов
россия
звуки му
петр мамонов
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жена музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова опровергла сообщения о просьбе его сына присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно, добавив, что она тоже не собирается этого делать.Ранее в СМИ появилась информация, что старший сын Мамонова попросил президента РФ Владимира Путина присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно."Старший сын ничего не просил. &lt;…&gt; На 70 лет я просила "народного" у министерства культуры. А у Путина я просила орден "За заслуги перед отечеством" IV степени. И там, и там мне было отказано. Это было еще в январе месяце. &lt;…&gt; А 15 лет назад после "Острова" я просила "заслуженного", министерство культуры я просила. Не дали после "Острова". Не дали! &lt;…&gt; Зачем теперь-то просить?" - сказала РИА Новости Мамонова.Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.
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умер петр мамонов, россия, звуки му, петр мамонов, общество
17:10 23.07.2021 (обновлено: 18:18 23.07.2021)
 
Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста

Жена Петра Мамонова Ольга опровергла сообщения о просьбе присвоить ему звание заслуженного артиста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРок-музыкант и актер Петр Мамонов
Рок-музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жена музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова опровергла сообщения о просьбе его сына присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно, добавив, что она тоже не собирается этого делать.
Ранее в СМИ появилась информация, что старший сын Мамонова попросил президента РФ Владимира Путина присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно.
"Старший сын ничего не просил. <…> На 70 лет я просила "народного" у министерства культуры. А у Путина я просила орден "За заслуги перед отечеством" IV степени. И там, и там мне было отказано. Это было еще в январе месяце. <…> А 15 лет назад после "Острова" я просила "заслуженного", министерство культуры я просила. Не дали после "Острова". Не дали! <…> Зачем теперь-то просить?" - сказала РИА Новости Мамонова.
Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.
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