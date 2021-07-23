https://ria.ru/20210723/mamonov-1742587395.html

Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста

Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста - РИА Новости, 23.07.2021

Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова опровергла сообщения о просьбе его сына присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно, добавив, что она тоже РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:10

2021-07-23T17:10

2021-07-23T18:18

культура

умер петр мамонов

россия

звуки му

петр мамонов

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Жена музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова опровергла сообщения о просьбе его сына присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно, добавив, что она тоже не собирается этого делать.Ранее в СМИ появилась информация, что старший сын Мамонова попросил президента РФ Владимира Путина присвоить отцу звание заслуженного артиста посмертно."Старший сын ничего не просил. <…> На 70 лет я просила "народного" у министерства культуры. А у Путина я просила орден "За заслуги перед отечеством" IV степени. И там, и там мне было отказано. Это было еще в январе месяце. <…> А 15 лет назад после "Острова" я просила "заслуженного", министерство культуры я просила. Не дали после "Острова". Не дали! <…> Зачем теперь-то просить?" - сказала РИА Новости Мамонова.Основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му" Петр Мамонов умер 14 июля в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким Мамонова, отметив непростой путь духовного становления талантливого и харизматичного актера и музыканта.

https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html

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умер петр мамонов, россия, звуки му, петр мамонов, общество