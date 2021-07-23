https://ria.ru/20210723/maksim-1742619793.html

Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось

Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось - РИА Новости, 23.07.2021

Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось

У певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:10

2021-07-23T20:10

2021-07-23T21:43

шоубиз

макsим (марина абросимова)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. У певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт". "Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация", — добавила Соколова.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/maksim-1742173412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макsим (марина абросимова), здоровье - общество, общество