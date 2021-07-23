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Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось
Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось - РИА Новости, 23.07.2021
Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось
У певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T20:10
2021-07-23T20:10
2021-07-23T21:43
шоубиз
макsим (марина абросимова)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. У певицы МакSим есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт". "Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация", — добавила Соколова.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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макsим (марина абросимова), здоровье - общество, общество
20:10 23.07.2021 (обновлено: 21:43 23.07.2021)
Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось
Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
У певицы МакSим
есть улучшения, сообщила ее представитель Маргарита Соколова.
Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным.
"Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо", — написала Соколова в своем Instagram.
Она отметила, что организм певицы ослаб, "но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт". "Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация", — добавила Соколова.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, — российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".