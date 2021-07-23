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Вологодская область
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Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц
Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц - РИА Новости, 23.07.2021
Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц
Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко по ремонту целого... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:38
2021-07-23T10:38
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 23 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко по ремонту целого ряда улиц в населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба областного парламента.В частности, будет продолжен ремонт на улице Кооперативной в Красавино - крупном административном центре Великоустюгского района Вологодской области."Мы обсудили очень много вопросов в жителями района, в том числе и состояние улично-дорожной сети. Жители Красавино попросили продолжить ремонт Кооперативной. Мы провели расчеты, и на реализацию второго этапа потребуется порядка 13 миллионов рублей, - сказал Луценко.Кроме того, по его словам, было обсуждено состояние северного подъезда к Красавино.Луценко также сообщил о необходимости проведения ремонта в 2022 году участка улицы Лермонтова длиной в 490 метров в поселке Кузино и улицы Военных курсантов в Великом Устюге, протяженностью 1,2 километра. На эти два объекта необходимо дополнительно более 48 миллионов рублей.
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андрей луценко
10:38 23.07.2021
 

Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц

© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской областиСпикер Заксобрания области Андрей Луценко
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
© Фото предоставлено Законодательным Собранием Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 23 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко по ремонту целого ряда улиц в населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба областного парламента.
В частности, будет продолжен ремонт на улице Кооперативной в Красавино - крупном административном центре Великоустюгского района Вологодской области.
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 20:21Вологодская область
Градсовет Вологодской области поддержал инициативы спикера Луценко
"Мы обсудили очень много вопросов в жителями района, в том числе и состояние улично-дорожной сети. Жители Красавино попросили продолжить ремонт Кооперативной. Мы провели расчеты, и на реализацию второго этапа потребуется порядка 13 миллионов рублей, - сказал Луценко.
Кроме того, по его словам, было обсуждено состояние северного подъезда к Красавино.
"Его однозначно нужно ремонтировать. Протяженность дороги 3,5 километра, цена вопроса около 60 миллионов рублей", - сказал спикер областного парламента.
Луценко также сообщил о необходимости проведения ремонта в 2022 году участка улицы Лермонтова длиной в 490 метров в поселке Кузино и улицы Военных курсантов в Великом Устюге, протяженностью 1,2 километра. На эти два объекта необходимо дополнительно более 48 миллионов рублей.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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