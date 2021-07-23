https://ria.ru/20210723/lutsenko-1742499881.html

Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц

Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц - РИА Новости, 23.07.2021

Градсовет Вологодчины поддержал инициативы Луценко о ремонте ряда улиц

Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко по ремонту целого... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:38

2021-07-23T10:38

2021-07-23T10:38

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 23 июл - РИА Новости. Градостроительный совет при губернаторе Вологодской области поддержал предложения спикера областного законодательного собрания Андрея Луценко по ремонту целого ряда улиц в населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба областного парламента.В частности, будет продолжен ремонт на улице Кооперативной в Красавино - крупном административном центре Великоустюгского района Вологодской области."Мы обсудили очень много вопросов в жителями района, в том числе и состояние улично-дорожной сети. Жители Красавино попросили продолжить ремонт Кооперативной. Мы провели расчеты, и на реализацию второго этапа потребуется порядка 13 миллионов рублей, - сказал Луценко.Кроме того, по его словам, было обсуждено состояние северного подъезда к Красавино.Луценко также сообщил о необходимости проведения ремонта в 2022 году участка улицы Лермонтова длиной в 490 метров в поселке Кузино и улицы Военных курсантов в Великом Устюге, протяженностью 1,2 километра. На эти два объекта необходимо дополнительно более 48 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210715/initsiativy-1741449678.html

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андрей луценко