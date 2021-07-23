https://ria.ru/20210723/losi-1742487412.html

Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей

Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей - РИА Новости, 23.07.2021

Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей

Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:12

2021-07-23T09:12

2021-07-23T09:12

сергей бурмистров

зеленоград

москва

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в интернете появлялись сообщения, что лосей видели в столичном парке Сокольники, на Зелёном проспекте, в Лосином острове, в Зеленограде."Я бы не сказал, что лоси стали чаще выходить к людям этим летом, чем обычно. Летом они в принципе не часто выходят, но начнут осенью. А сейчас из-за жары они выходят к воде. Обычно они гуляют в сумерках, потом уходят в лес", - рассказал Бурмистров.По его словам, люди к появлению лосей стали относиться спокойнее."Главное при встрече с лосем - не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека", - отметил Бурмистров.

https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html

зеленоград

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сергей бурмистров, зеленоград, москва, общество