https://ria.ru/20210723/losi-1742487412.html
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей - РИА Новости, 23.07.2021
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей
Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:12
2021-07-23T09:12
2021-07-23T09:12
сергей бурмистров
зеленоград
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/03/1555140306_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_5f03fab9d91dc930ec002bf3528ed5c7.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в интернете появлялись сообщения, что лосей видели в столичном парке Сокольники, на Зелёном проспекте, в Лосином острове, в Зеленограде."Я бы не сказал, что лоси стали чаще выходить к людям этим летом, чем обычно. Летом они в принципе не часто выходят, но начнут осенью. А сейчас из-за жары они выходят к воде. Обычно они гуляют в сумерках, потом уходят в лес", - рассказал Бурмистров.По его словам, люди к появлению лосей стали относиться спокойнее."Главное при встрече с лосем - не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека", - отметил Бурмистров.
https://ria.ru/20210629/priroda-1739013793.html
зеленоград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155514/03/1555140306_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3ffb7a478646837b0b11ed2f0ad94594.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей бурмистров, зеленоград, москва, общество
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей
Эксперт Бурмистров предостерег москвичей от кормления лосей