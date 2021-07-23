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Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей - РИА Новости, 23.07.2021
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей
Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T09:12
2021-07-23T09:12
сергей бурмистров
зеленоград
москва
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в интернете появлялись сообщения, что лосей видели в столичном парке Сокольники, на Зелёном проспекте, в Лосином острове, в Зеленограде."Я бы не сказал, что лоси стали чаще выходить к людям этим летом, чем обычно. Летом они в принципе не часто выходят, но начнут осенью. А сейчас из-за жары они выходят к воде. Обычно они гуляют в сумерках, потом уходят в лес", - рассказал Бурмистров.По его словам, люди к появлению лосей стали относиться спокойнее."Главное при встрече с лосем - не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека", - отметил Бурмистров.
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сергей бурмистров, зеленоград, москва, общество
09:12 23.07.2021
 
Эксперт предостерег москвичей от кормления лосей

Эксперт Бурмистров предостерег москвичей от кормления лосей

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЛосенок на лосиной ферме
Лосенок на лосиной ферме - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лоси летом стали выходить к водоемам в Москве из-за жары, людям не стоит их кормить или пугать, рассказал РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в интернете появлялись сообщения, что лосей видели в столичном парке Сокольники, на Зелёном проспекте, в Лосином острове, в Зеленограде.
"Я бы не сказал, что лоси стали чаще выходить к людям этим летом, чем обычно. Летом они в принципе не часто выходят, но начнут осенью. А сейчас из-за жары они выходят к воде. Обычно они гуляют в сумерках, потом уходят в лес", - рассказал Бурмистров.
По его словам, люди к появлению лосей стали относиться спокойнее.
"Главное при встрече с лосем - не подходить, не провоцировать, не кормить, не пугать. Можно только наблюдать издалека", - отметил Бурмистров.
Лосенок, спасенный в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 11:17Хорошие новости
В Нижегородской области спасли двух лосят-сирот
 
Сергей БурмистровЗеленоградМоскваОбщество
 
 
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