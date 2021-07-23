https://ria.ru/20210723/liven-1742633722.html

Сильный ливень затопил трассу Адлер — Сочи

Сильный ливень затопил трассу Адлер — Сочи - РИА Новости, 24.07.2021

Сильный ливень затопил трассу Адлер — Сочи

Сильный ливень затопил трассу в направлении Адлер — Сочи, рассказали в пресс-служба Упрдор "Черноморье". РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-23T23:03

2021-07-23T23:03

2021-07-24T05:10

адлер

сочи

происшествия

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СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Сильный ливень затопил трассу в направлении Адлер — Сочи, рассказали в пресс-служба Упрдор "Черноморье"."Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (198-й километр — 199-й километр, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения", — говорится в сообщении.Движение из Сочи в Адлер приостановлено, но проезд сохраняется.В пятницу в городе прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Для ликвидации последствий непогоды задействовали 90 сотрудников оперативных служб и 37 единиц техники.В начале июля на город-курорт также обрушились ливни, из-за которых поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Стихия впоследствии сместилась в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Властям пришлось на время ввести режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По уточненным данным, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона тогда оказались подтопленными 1180 домовладений. Всего на оказание помощи пострадавшим из резервного фонда региона выделил 445 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210705/sochi-1739956581.html

адлер

сочи

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адлер, сочи, происшествия