15:35 23.07.2021 (обновлено: 19:01 23.07.2021)
Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
Глава МИД Лавров: Запад не любит Россию, так как она проводит независимую политику
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Это, по словам главы дипведомства, проявляется в разных сферах человеческой деятельности.
"Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации — в том понимании, в котором она сейчас существует, — эти иллюзии были развеяны", — объяснил он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшем на площадке "Единой России".
Лавров отметил, что страна ни от кого никогда не закрывалась, просто нужно привыкнуть, что "нас не любят". Он также подчеркнул, что у России есть своя история и достоинство, а также ресурсы для их подкрепления.
"Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию, <...> особенно когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными, <...> это, к сожалению, будет проявляться и дальше", — добавил министр.
Он отметил, что эта линия Запада проявляется отчетливо в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза. Как сказал глава дипведомства, везде Россию считают врагом и угрозой, против которой нужно выступать единым фронтом. Но при этом Москва всегда будет отстаивать свои интересы так, как она их понимает, но при этом оставляет дверь открытой для сотрудничества.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. ЕС и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Россия отреагировала зеркально. При этом власти страны неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.