Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/lavrov-1742566094.html
Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
Западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:35
2021-07-23T19:01
евросоюз
москва
сша
россия
сергей лавров
единая россия
нато
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378705_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_a5e0595138847ad5c00212ae6ced5f91.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, заявил глава МИД Сергей Лавров.Это, по словам главы дипведомства, проявляется в разных сферах человеческой деятельности."Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации — в том понимании, в котором она сейчас существует, — эти иллюзии были развеяны", — объяснил он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшем на площадке "Единой России".Лавров отметил, что страна ни от кого никогда не закрывалась, просто нужно привыкнуть, что "нас не любят". Он также подчеркнул, что у России есть своя история и достоинство, а также ресурсы для их подкрепления."Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию, &lt;...&gt; особенно когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными, &lt;...&gt; это, к сожалению, будет проявляться и дальше", — добавил министр.Он отметил, что эта линия Запада проявляется отчетливо в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза. Как сказал глава дипведомства, везде Россию считают врагом и угрозой, против которой нужно выступать единым фронтом. Но при этом Москва всегда будет отстаивать свои интересы так, как она их понимает, но при этом оставляет дверь открытой для сотрудничества.Отношения Москвы и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. ЕС и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Россия отреагировала зеркально. При этом власти страны неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.
https://ria.ru/20210722/milliardy-1742386573.html
https://ria.ru/20210721/mechta-1742287294.html
https://ria.ru/20210709/vozvraschenie-1740674775.html
москва
сша
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742378705_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_cd97a3ef4807e44ccb978f167ea9f206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, москва, сша, россия, сергей лавров, единая россия, нато, ссср, в мире
15:35 23.07.2021 (обновлено: 19:01 23.07.2021)
 
Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию

Глава МИД Лавров: Запад не любит Россию, так как она проводит независимую политику

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Это, по словам главы дипведомства, проявляется в разных сферах человеческой деятельности.
"Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации — в том понимании, в котором она сейчас существует, — эти иллюзии были развеяны", — объяснил он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшем на площадке "Единой России".
Лавров отметил, что страна ни от кого никогда не закрывалась, просто нужно привыкнуть, что "нас не любят". Он также подчеркнул, что у России есть своя история и достоинство, а также ресурсы для их подкрепления.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 15:12
На Украине потребовали от Запада миллиарды долларов из-за России
"Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию, <...> особенно когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными, <...> это, к сожалению, будет проявляться и дальше", — добавил министр.
Он отметил, что эта линия Запада проявляется отчетливо в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза. Как сказал глава дипведомства, везде Россию считают врагом и угрозой, против которой нужно выступать единым фронтом. Но при этом Москва всегда будет отстаивать свои интересы так, как она их понимает, но при этом оставляет дверь открытой для сотрудничества.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 21:13
Немецкая газета назвала мечту Запада, разрушенную Россией
Отношения Москвы и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. ЕС и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Россия отреагировала зеркально. При этом власти страны неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 19:41
Чижов посоветовал Западу не беспокоиться из-за "возвращения России"
 
ЕвросоюзМоскваСШАРоссияСергей ЛавровЕдиная РоссияНАТОСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния