https://ria.ru/20210723/lavrov-1742566094.html

Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию

Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию

Западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:35

2021-07-23T15:35

2021-07-23T19:01

евросоюз

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сша

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные страны не любят Россию из-за того, что она не оправдала их ожиданий, заявил глава МИД Сергей Лавров.Это, по словам главы дипведомства, проявляется в разных сферах человеческой деятельности."Не любят за то, что те иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет Российской Федерации — в том понимании, в котором она сейчас существует, — эти иллюзии были развеяны", — объяснил он на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", прошедшем на площадке "Единой России".Лавров отметил, что страна ни от кого никогда не закрывалась, просто нужно привыкнуть, что "нас не любят". Он также подчеркнул, что у России есть своя история и достоинство, а также ресурсы для их подкрепления."Вот это раздражение тем, что Россия "не оправдала ожиданий" и занимает независимую позицию, <...> особенно когда Запад хочет диктовать всем остальным, а не договариваться со всеми остальными, <...> это, к сожалению, будет проявляться и дальше", — добавил министр.Он отметил, что эта линия Запада проявляется отчетливо в документах саммитов и совещаний НАТО и Евросоюза. Как сказал глава дипведомства, везде Россию считают врагом и угрозой, против которой нужно выступать единым фронтом. Но при этом Москва всегда будет отстаивать свои интересы так, как она их понимает, но при этом оставляет дверь открытой для сотрудничества.Отношения Москвы и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. ЕС и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Россия отреагировала зеркально. При этом власти страны неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.

https://ria.ru/20210722/milliardy-1742386573.html

https://ria.ru/20210721/mechta-1742287294.html

https://ria.ru/20210709/vozvraschenie-1740674775.html

москва

сша

россия

ссср

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евросоюз, москва, сша, россия, сергей лавров, единая россия, нато, ссср, в мире