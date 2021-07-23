https://ria.ru/20210723/lavrov-1742547013.html

Лавров рассказал, кто вдохновляет его в истории дипломатии

Лавров рассказал, кто вдохновляет его в истории дипломатии - РИА Новости, 23.07.2021

Лавров рассказал, кто вдохновляет его в истории дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в истории дипломатии его вдохновляют князь Александр Невский, главы внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:02

2021-07-23T14:02

2021-07-23T14:02

денис проценко

россия

александр невский

сергей лавров

общероссийский народный фронт

единая россия

оон

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в истории дипломатии его вдохновляют князь Александр Невский, главы внешнеполитического ведомства Александр Горчаков, Андрей Громыко, Евгений Примаков.В первую очередь министр упомянул князя Александра Невского, который отправился к монгольскому хану Батыю "договариваться". По словам Лаврова, "он договаривался на условиях, которые позволили сохранить самостоятельность внешней политики и которые выиграли время для того, чтобы были заложены основы российского государства, которое затем сформировалось очень быстрыми темпами"."Второй, кто, конечно же, заслуживает нашего самого глубокого уважения, это Андрей Андреевич Громыко. Не только потому что он рекордсмен по годам, которые он провел на посту министра, но и потому что он был одним из авторов Устава ООН - это уже само по себе о многом говорит. Конечно, нельзя не упомянуть Александра Михайловича Горчакова, который тоже чудеса дипломатии проявил, вернув Крым после турецкой войны, когда он сказал: "Россия не сердится, Россия сосредотачивается". Он положил всю свою многогранную деятельность на возвращение Крыма, восстановление справедливости и добился этого, как писал потом о нем Тютчев, "не двинув ни пушки и не потратив ни рубля", - сказал Лавров, выступая в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы" на площадке "Единой России".Министр подчеркнул, что не может не упомянуть в этом списке и Евгения Примакова, который хоть и занимал совсем недолго пост министра иностранных дел (в 1996 – 1998 годах), но "за полтора с лишним года Евгений Максимович выдвинул целый ряд концепций, которые до сих лежат в основе нашей внешней политики - это, прежде всего, многовекторность, она сейчас приобретает какой-то ругательный характер, но это правильная позиция".Лавров входит в общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, врачом Денисом Проценко, сопредседателем ОНФ Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

https://ria.ru/20210723/agressivnost-1742531947.html

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596777627.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, россия, александр невский, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, оон