Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией
Экс-мэр Риги Ушаков: из-за общих границ отношения с Москвой и Минском будут важны всегда
РИГА, 23 июл – РИА Новости. Отношения с Москвой и Минском для Риги будут важны всегда, поскольку у стран общие границы, считает экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.
"Надо взять глобус и посмотреть на карту – есть Латвия, есть общая граница с Россией, это наш большой сосед. Мы видим, как выстраиваются экономические отношения. Это сотрудничество всегда будет важным. История показывает, что власти в разных странах имеют тенденцию меняться, а народы остаются. У нас отношения с народом России. Поэтому отношения с Москвой и Минском для нас будут важны всегда", - сказал Ушаков РИА Новости.
При этом политик отмечает, что в отношениях между Евросоюзом, Россией и Белоруссией наблюдается серьезный кризис, который особо чувствуется в Латвии.
"Я не думаю, что сейчас политика России или Белоруссии помогает выстраивать хорошие отношения с ЕС, частью которого является и Латвия. И, наверное, в том, что эти отношения сейчас не складываются, я в меньшей степени упрекал бы Европу. Я не думаю, что ЕС делает все абсолютно правильно и идеально, когда реагирует на происходящее в России или Белоруссии. Многое из того что делается (в ЕС - ред.) связано с риторикой, с желанием поговорить, но не решить проблемы. Да, кризис серьезный, и нам в Латвии из-за этого особенно не просто. И с экономической точки зрения, а для многих жителей еще и с психологической, и даже личной", - сказал Ушаков.
Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
После инцидента с заменой флага Белоруссии на флаг оппозиции на чемпионате мира по хоккею в Риге Белоруссия выслала латвийского посла в Минске и всех латвийских дипломатов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.