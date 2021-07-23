https://ria.ru/20210723/latviya-1742556224.html

Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией

Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 23.07.2021

Экс-мэр Риги прокомментировал отношения Латвии с Россией и Белоруссией

Отношения с Москвой и Минском для Риги будут важны всегда, поскольку у стран общие границы, считает экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:48

2021-07-23T14:48

2021-07-23T14:48

россия

евросоюз

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нил ушаков

в мире

политика

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РИГА, 23 июл – РИА Новости. Отношения с Москвой и Минском для Риги будут важны всегда, поскольку у стран общие границы, считает экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков."Надо взять глобус и посмотреть на карту – есть Латвия, есть общая граница с Россией, это наш большой сосед. Мы видим, как выстраиваются экономические отношения. Это сотрудничество всегда будет важным. История показывает, что власти в разных странах имеют тенденцию меняться, а народы остаются. У нас отношения с народом России. Поэтому отношения с Москвой и Минском для нас будут важны всегда", - сказал Ушаков РИА Новости.При этом политик отмечает, что в отношениях между Евросоюзом, Россией и Белоруссией наблюдается серьезный кризис, который особо чувствуется в Латвии."Я не думаю, что сейчас политика России или Белоруссии помогает выстраивать хорошие отношения с ЕС, частью которого является и Латвия. И, наверное, в том, что эти отношения сейчас не складываются, я в меньшей степени упрекал бы Европу. Я не думаю, что ЕС делает все абсолютно правильно и идеально, когда реагирует на происходящее в России или Белоруссии. Многое из того что делается (в ЕС - ред.) связано с риторикой, с желанием поговорить, но не решить проблемы. Да, кризис серьезный, и нам в Латвии из-за этого особенно не просто. И с экономической точки зрения, а для многих жителей еще и с психологической, и даже личной", - сказал Ушаков.Отношения Белоруссии со странами Запада после президентских выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.После инцидента с заменой флага Белоруссии на флаг оппозиции на чемпионате мира по хоккею в Риге Белоруссия выслала латвийского посла в Минске и всех латвийских дипломатов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.

https://ria.ru/20210712/deputat-1740955561.html

https://ria.ru/20210501/mid-1730795664.html

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россия, евросоюз, латвия, белоруссия, рига, нил ушаков, в мире, политика