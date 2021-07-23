СБ ООН осудил заявления Турции об открытии квартала на Северном Кипре
СБ ООН осудил заявления лидеров Турции и турок-киприотов об открытии части квартала Вароша на Кипре
ООН, 23 июл – РИА Новости. СБ ООН осудил заявления главы Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и Турции по кварталу Вароша в кипрской Фамагусте, призвал немедленно отказаться от такой линии действий, говорится в заявлении председателя Совбеза.
Заявление одобрено в пятницу.
Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава ТРСК Эрсин Татар в ходе визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам. Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.
"Совет Безопасности осуждает заявление (прозвучавшее) на Кипре (от) лидеров турок и турок-киприотов 20 июля 2021 года о дальнейшем открытии части огороженной зоны Вароша. Совет безопасности выражает глубокое сожаление в связи с этими односторонними действиями, которые противоречат его предыдущим резолюциям и заявлениям", - говорится в заявлении СБ.
Кроме того Совет безопасности "призывает к немедленному изменению этого курса действий и отмене всех шагов, предпринятых по Вароше с октября 2020 года".
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.