https://ria.ru/20210723/kvartal-1742594303.html

СБ ООН осудил заявления Турции об открытии квартала на Северном Кипре

СБ ООН осудил заявления Турции об открытии квартала на Северном Кипре - РИА Новости, 23.07.2021

СБ ООН осудил заявления Турции об открытии квартала на Северном Кипре

СБ ООН осудил заявления главы Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и Турции по кварталу Вароша в кипрской Фамагусте, призвал немедленно отказаться от... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:42

2021-07-23T17:42

2021-07-23T17:42

фамагуста

совет безопасности оон

кипр

северный кипр

турция

в мире

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ООН, 23 июл – РИА Новости. СБ ООН осудил заявления главы Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) и Турции по кварталу Вароша в кипрской Фамагусте, призвал немедленно отказаться от такой линии действий, говорится в заявлении председателя Совбеза.Заявление одобрено в пятницу.Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава ТРСК Эрсин Татар в ходе визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам. Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.Кроме того Совет безопасности "призывает к немедленному изменению этого курса действий и отмене всех шагов, предпринятых по Вароше с октября 2020 года".Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.

https://ria.ru/20210721/kipr-1742270494.html

https://ria.ru/20210602/shengen-1735254051.html

фамагуста

кипр

северный кипр

турция

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фамагуста, совет безопасности оон, кипр, северный кипр, турция, в мире