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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210723/kurs-1742555086.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек - РИА Новости, 23.07.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 7,76 копейки - до 86,8451 рубля, курс доллара вырос на 7,18 копейки -... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:41
2021-07-23T14:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 7,76 копейки - до 86,8451 рубля, курс доллара вырос на 7,18 копейки - до 73,7663 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,5 копейки, составив 79,6518 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
14:41 23.07.2021
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на восемь копеек, до 86,85 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 7,76 копейки - до 86,8451 рубля, курс доллара вырос на 7,18 копейки - до 73,7663 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 0,5 копейки, составив 79,6518 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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