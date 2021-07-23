https://ria.ru/20210723/kurily-1742552009.html
Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах
Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах - РИА Новости, 23.07.2021
Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах
Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:30
2021-07-23T14:30
2021-07-23T14:38
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
россия
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией.На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин напомнил, что Мишустин в ближайшие дни вылетает с рабочей поездкой на Дальний Восток."Хочу, Михаил Владимирович, попросить Вас особое внимание - у Вас там большая программа, Вы докладывали, я знаю, и аварийное жилье планировали посмотреть, и медицину, и так далее - но прошу Вас особое внимание обратить на ситуацию Курильских островов. Вы знаете, что мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали. Есть хорошие наработки. У Вас предложения есть очень хорошие", - сказал Путин.Президент отметил, что они носят беспрецедентный характер."Говорю это специально, для того чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. Ну и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210607/kurily-1735925479.html
https://ria.ru/20210427/yaponiya-1730076820.html
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дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, россия, курильские острова, япония, в мире
14:30 23.07.2021 (обновлено: 14:38 23.07.2021)
Путин попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курилах
Президент Путин поручил Мишустину обратить особое внимание на совместную работу с Японией на Курилах
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина
обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах
в части совместной работы с Японией
.
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин напомнил, что Мишустин в ближайшие дни вылетает с рабочей поездкой на Дальний Восток
.
"Хочу, Михаил Владимирович, попросить Вас особое внимание - у Вас там большая программа, Вы докладывали, я знаю, и аварийное жилье планировали посмотреть, и медицину, и так далее - но прошу Вас особое внимание обратить на ситуацию Курильских островов. Вы знаете, что мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали. Есть хорошие наработки. У Вас предложения есть очень хорошие", - сказал Путин.
Президент отметил, что они носят беспрецедентный характер.
"Говорю это специально, для того чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. Ну и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", - добавил Путин.