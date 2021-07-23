https://ria.ru/20210723/kuban-1742619398.html

Власти Кубани планируют построить шесть спортзалов и 11 спортплощадок

Власти Кубани планируют построить шесть спортзалов и 11 спортплощадок - РИА Новости, 23.07.2021

Власти Кубани планируют построить шесть спортзалов и 11 спортплощадок

Власти Краснодарского края планируют построить шесть спортзалов и 11 спортплощадок до конца текущего года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T20:08

2021-07-23T20:08

2021-07-23T20:08

краснодарский край

александр власов

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют построить шесть спортзалов и 11 спортплощадок до конца текущего года, сообщает администрация региона."До конца года в Краснодарском крае планируют построить не меньше 11 многофункциональных спортивно-игровых площадок, шесть спортзалов шаговой доступности, два плавательных бассейна, 10 центров единоборств и физкультурно-спортивный комплекс открытого типа. До конца 2022 года намечено построить не менее 30 объектов", - говорится в сообщении.Кроме того, в регионе планируют разработать новые программы для вовлечения жителей в спорт, уделить особое внимание развитию самбо. Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии краевого министерства физической культуры и спорта, на котором подвели промежуточные итоги работы за первое полугодие и определили приоритетные направления развития. Мероприятие провел вице-губернатор края Александр Власов.Уточняется, что с начала 2021 года кубанские спортсмены завоевали более 400 медалей на международных и всероссийских соревнованиях."Несмотря на положительную динамику, мы не должны снижать темпы нашей работы. Губернатор Вениамин Кондратьев принял стратегию развития спорта Краснодарского края до 2030 года. Именно от ее успешной реализации зависит спортивное будущее нашего региона, наших детей. Кубань уверенно должна носить звание самого спортивного субъекта России", - заявил Власов.

https://ria.ru/20210722/kompensatsii-1742430160.html

краснодарский край

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александр власов, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество