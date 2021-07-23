Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210723/krokodil-1742618692.html
Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов
Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов - РИА Новости, 23.07.2021
Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов
Аргентинские и чилийские палеонтологи нашли останки карликового "деда" нынешних крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад, сообщило агентство по популяризации РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T19:58
2021-07-23T19:58
наука
аргентина
чили
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742618398_0:176:1417:973_1920x0_80_0_0_c83343b11d599f05706aa639c3f47872.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Аргентинские и чилийские палеонтологи нашли останки карликового "деда" нынешних крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад, сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM."Аргентинские и чилийские исследователи обнаружили новый вид, который можно рассматривать как дедушку ныне живущих крокодилов. Во взрослом возрасте он был всего 70 сантиметров в длину, это один из немногих крокодилов, населявших сушу вместе с динозаврами в конце Юрского периода", - говорится в сообщении.Часть черепа, позвоночник и нижние конечности были обнаружены в патагонских Андах на юге Чили, на высоте 1500 метров над уровнем моря."Burkesuchus (так назвали крокодила – ред.) был небольшим хищником, который, возможно, питался беспозвоночными, такими как насекомые или ракообразные, или мелкими позвоночными животными. У него не было способности ловить крупную добычу или отрывать большие куски мяса, как это делают живые крокодилы", - приводит агентство слова палеонтолога Федерико Агнолина.В свою очередь другой ученый, Фернандо Новас, рассказал, что форма черепа, тела и задних лап этого маленького создания показывает, что этот вид мог дать начало современным крокодилам, которые обитают в лагунах и реках."Например, можно видеть изменение черепа, точнее затвор, который у него был в районе уха, для того чтобы погружаться в воду. Таким образом, Burkesuchus - это что-то типа дедушки современных крокодилов, он демонстрирует этапы эволюции, о которых так мало известно в мире", - добавил Новас.
https://ria.ru/20210715/sapiensy-1741212719.html
аргентина
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742618398_0:0:1297:973_1920x0_80_0_0_be1dc32f54e67981a6ee47b8f5d811f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина, чили, в мире
19:58 23.07.2021
 
Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов

Палеонтологи нашли останки карликового предка крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад

© REUTERS / Museo de Ciencias Naturales "Bernardino RivadaviaПалеонтолог Фернандо Новас держит ископаемый череп Burkesuchus mallingrandensis в Буэнос-Айресе, Аргентина
Палеонтолог Фернандо Новас держит ископаемый череп Burkesuchus mallingrandensis в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Аргентинские и чилийские палеонтологи нашли останки карликового "деда" нынешних крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад, сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.
"Аргентинские и чилийские исследователи обнаружили новый вид, который можно рассматривать как дедушку ныне живущих крокодилов. Во взрослом возрасте он был всего 70 сантиметров в длину, это один из немногих крокодилов, населявших сушу вместе с динозаврами в конце Юрского периода", - говорится в сообщении.
Часть черепа, позвоночник и нижние конечности были обнаружены в патагонских Андах на юге Чили, на высоте 1500 метров над уровнем моря.
"Burkesuchus (так назвали крокодила – ред.) был небольшим хищником, который, возможно, питался беспозвоночными, такими как насекомые или ракообразные, или мелкими позвоночными животными. У него не было способности ловить крупную добычу или отрывать большие куски мяса, как это делают живые крокодилы", - приводит агентство слова палеонтолога Федерико Агнолина.
В свою очередь другой ученый, Фернандо Новас, рассказал, что форма черепа, тела и задних лап этого маленького создания показывает, что этот вид мог дать начало современным крокодилам, которые обитают в лагунах и реках.
"Например, можно видеть изменение черепа, точнее затвор, который у него был в районе уха, для того чтобы погружаться в воду. Таким образом, Burkesuchus - это что-то типа дедушки современных крокодилов, он демонстрирует этапы эволюции, о которых так мало известно в мире", - добавил Новас.
Вид человека, найденный в Китае в Харбине. Его назвали Homo longi — человек-дракон. Компьютерная реконструкция - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 08:00Наука
Череп дракона. Китайцы выдали новую версию происхождения Homo sapiens
 
НаукаАргентинаЧилиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния