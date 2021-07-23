https://ria.ru/20210723/krokodil-1742618692.html

Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов

Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов - РИА Новости, 23.07.2021

Ученые нашли останки предка нынешних крокодилов

Аргентинские и чилийские палеонтологи нашли останки карликового "деда" нынешних крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад, сообщило агентство по популяризации РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T19:58

2021-07-23T19:58

2021-07-23T19:58

наука

аргентина

чили

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Аргентинские и чилийские палеонтологи нашли останки карликового "деда" нынешних крокодилов, жившего 148 миллионов лет назад, сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM."Аргентинские и чилийские исследователи обнаружили новый вид, который можно рассматривать как дедушку ныне живущих крокодилов. Во взрослом возрасте он был всего 70 сантиметров в длину, это один из немногих крокодилов, населявших сушу вместе с динозаврами в конце Юрского периода", - говорится в сообщении.Часть черепа, позвоночник и нижние конечности были обнаружены в патагонских Андах на юге Чили, на высоте 1500 метров над уровнем моря."Burkesuchus (так назвали крокодила – ред.) был небольшим хищником, который, возможно, питался беспозвоночными, такими как насекомые или ракообразные, или мелкими позвоночными животными. У него не было способности ловить крупную добычу или отрывать большие куски мяса, как это делают живые крокодилы", - приводит агентство слова палеонтолога Федерико Агнолина.В свою очередь другой ученый, Фернандо Новас, рассказал, что форма черепа, тела и задних лап этого маленького создания показывает, что этот вид мог дать начало современным крокодилам, которые обитают в лагунах и реках."Например, можно видеть изменение черепа, точнее затвор, который у него был в районе уха, для того чтобы погружаться в воду. Таким образом, Burkesuchus - это что-то типа дедушки современных крокодилов, он демонстрирует этапы эволюции, о которых так мало известно в мире", - добавил Новас.

https://ria.ru/20210715/sapiensy-1741212719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, чили, в мире