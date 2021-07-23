https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742597597.html

Обнаружена ахиллесова пята в геноме коронавируса

Обнаружена ахиллесова пята в геноме коронавируса - РИА Новости, 23.07.2021

Обнаружена ахиллесова пята в геноме коронавируса

Ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете определили 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, схожих для других коронавирусов... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:59

2021-07-23T17:59

2021-07-23T19:50

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете определили 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, схожих для других коронавирусов. Исследование опубликовано в журнале Angewandte Chemie.Научная группа под руководством профессора Харальда Швальбе выявила 69 небольших молекул, связывающихся с 13 из 15 участков вирусных РНК, которые выполняют важные регуляторные функции и практически не мутируют. Три молекулы взаимодействовали только с одним сегментом."Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов", — добавил ученый.Атака на длинную молекулу РНК, по мнению исследователей, способна остановить или замедлить репликацию вируса, поэтому определенные области генома SARS-CoV-2 могут быть мишенью для новых препаратов.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html

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2021

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