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В Астраханской области вводят новые антикоронавирусные ограничения
В Астраханской области вводят новые антикоронавирусные ограничения - РИА Новости, 23.07.2021
В Астраханской области вводят новые антикоронавирусные ограничения
Массовые мероприятия отменяются в Астраханской области с 26 июля из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу, с этой же даты будут закрыты торговые... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:56
2021-07-23T17:13
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
астраханская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Массовые мероприятия отменяются в Астраханской области с 26 июля из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу, с этой же даты будут закрыты торговые центры, бассейны и кинотеатры, сообщает управление администрации губернатора."С учетом сложившейся ситуации с 26 июля отменяются все массовые мероприятия. Закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фудкорты, фитнесс-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального штаба по коронавирусу.С этой же даты вводятся ограничения для туристов. Заселиться в гостиницу, санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.По данным регионального управления Роспотребнадзора на пятницу, в области с начала пандемии выявлено 41065 случаев коронавируса. Темпы прироста за сутки составляют 0,68%, что выше, чем в среднем по России. При этом растет заболеваемость среди трудоспособного населения.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, астраханская область, общество
16:56 23.07.2021 (обновлено: 17:13 23.07.2021)
 
В Астраханской области вводят новые антикоронавирусные ограничения

Астраханская область с 26 июля отменяет массовые мероприятия и закрывает ТЦ, фуд-корты и фитнес-залы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Массовые мероприятия отменяются в Астраханской области с 26 июля из-за неблагополучной эпидситуации по коронавирусу, с этой же даты будут закрыты торговые центры, бассейны и кинотеатры, сообщает управление администрации губернатора.
"С учетом сложившейся ситуации с 26 июля отменяются все массовые мероприятия. Закрываются торговые центры (кроме продовольственных отделов) и крытые рынки, фудкорты, фитнесс-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального штаба по коронавирусу.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора на пятницу, в области с начала пандемии выявлено 41065 случаев коронавируса. Темпы прироста за сутки составляют 0,68%, что выше, чем в среднем по России. При этом растет заболеваемость среди трудоспособного населения.
 
Распространение коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАстраханская областьОбщество
 
 
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