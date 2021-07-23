https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742557642.html
Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин - РИА Новости, 23.07.2021
Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
Москва прошла пик по заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:54
2021-07-23T14:54
2021-07-23T15:46
анна попова
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Москва прошла пик по заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Кроме того, по его словам, число выявленных случаев COVID-19 уменьшается. Глава столицы выразил надежду, что дальше ситуация улучшится. "Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится", — сказал Собянин в эфире "России 1".Мэр отметил, что вакцинированные горожане болеют гораздо меньше."А если даже болеют, то болеют менее тяжело", — добавил он.В Москве за последние сутки зарегистрировали 3425 новых инфицированных коронавирусом, скончались 107 пациентов. Выздоровели 7010 человек.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в целом по России темпы прироста заболеваемости COVID-19 снижаются, преимущественно за счет Москвы и Подмосковья. Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил высокие результаты вакцинации в столичном регионе.
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анна попова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, общество, москва
14:54 23.07.2021 (обновлено: 15:46 23.07.2021)
Москва прошла пик заболеваемости COVID-19, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций в столице снижаются