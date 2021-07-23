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В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021

В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3425, Подмосковье - 1965, Санкт-Петербурге - 1940, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:17

2021-07-23T11:17

2021-07-23T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3425, Подмосковье - 1965, Санкт-Петербурге - 1940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3425, 2. Московская область - 1965, 3. Санкт-Петербург - 1940", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 32, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 16.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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