https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742507611.html
В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021
В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3425, Подмосковье - 1965, Санкт-Петербурге - 1940, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:17
2021-07-23T11:17
2021-07-23T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 3425, Подмосковье - 1965, Санкт-Петербурге - 1940, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3425, 2. Московская область - 1965, 3. Санкт-Петербург - 1940", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 32, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 16.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3425 новых случаев заражения коронавирусом