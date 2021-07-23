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В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021

В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 23 811, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:17

2021-07-23T11:17

2021-07-23T12:00

чукотский автономный округ

воз

университет джонса хопкинса

воронежская область

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 23 811, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 24 471 заболевшем. Темп прироста снизился с 0,41% — до 0,39%. Клинических проявлений не было у 2495 пациентов (10,5%).Умерли 795 человек, выписались после лечения 22 547.Больше всего новых инфицированных — в Москве (3425), Подмосковье (1965), Санкт-Петербурге (1940), Нижегородской (536) и Свердловской (492) областях, Красноярском крае (491), Воронежской области (468), Пермском крае (422), Иркутской области (400) и Крыму (386).Меньше всего — в Магаданской области (32), Ненецком и Чукотском автономных округах — по 16.За время эпидемии в России 6 078 522 человека заразились коронавирусом, из них скончались 152 296. Преодолели болезнь 5 450 004 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 191,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 192,5 миллиона. Более 4,1 миллиона человек не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.

чукотский автономный округ

воронежская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, воз, университет джонса хопкинса, воронежская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество