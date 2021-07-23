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В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.07.2021
В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 23 811, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:17
2021-07-23T12:00
чукотский автономный округ
воз
университет джонса хопкинса
воронежская область
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 23 811, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 24 471 заболевшем. Темп прироста снизился с 0,41% — до 0,39%. Клинических проявлений не было у 2495 пациентов (10,5%).Умерли 795 человек, выписались после лечения 22 547.Больше всего новых инфицированных — в Москве (3425), Подмосковье (1965), Санкт-Петербурге (1940), Нижегородской (536) и Свердловской (492) областях, Красноярском крае (491), Воронежской области (468), Пермском крае (422), Иркутской области (400) и Крыму (386).Меньше всего — в Магаданской области (32), Ненецком и Чукотском автономных округах — по 16.За время эпидемии в России 6 078 522 человека заразились коронавирусом, из них скончались 152 296. Преодолели болезнь 5 450 004 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 191,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 192,5 миллиона. Более 4,1 миллиона человек не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.
чукотский автономный округ
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чукотский автономный округ, воз, университет джонса хопкинса, воронежская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:17 23.07.2021 (обновлено: 12:00 23.07.2021)
 
В России выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 23 811 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 23 811, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 24 471 заболевшем. Темп прироста снизился с 0,41% — до 0,39%. Клинических проявлений не было у 2495 пациентов (10,5%).
Умерли 795 человек, выписались после лечения 22 547.
Больше всего новых инфицированных — в Москве (3425), Подмосковье (1965), Санкт-Петербурге (1940), Нижегородской (536) и Свердловской (492) областях, Красноярском крае (491), Воронежской области (468), Пермском крае (422), Иркутской области (400) и Крыму (386).
Меньше всего — в Магаданской области (32), Ненецком и Чукотском автономных округах — по 16.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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За время эпидемии в России 6 078 522 человека заразились коронавирусом, из них скончались 152 296. Преодолели болезнь 5 450 004 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 191,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 192,5 миллиона. Более 4,1 миллиона человек не удалось спасти.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаЧукотский автономный округВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаВоронежская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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