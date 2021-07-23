https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742507370.html
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 22 547 человек после COVID-19, за все время — 5 450 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:17
2021-07-23T11:17
2021-07-23T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 547 человек после COVID-19, за все время — 5 450 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 547 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 450 004", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7010, в Подмосковье - 2102, в Санкт-Петербурге - 1937.
https://ria.ru/20210723/konditsioner-1742499384.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
11:17 23.07.2021 (обновлено: 11:19 23.07.2021)
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19