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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742507370.html
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.07.2021
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 22 547 человек после COVID-19, за все время — 5 450 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:17
2021-07-23T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 547 человек после COVID-19, за все время — 5 450 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 547 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 450 004", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7010, в Подмосковье - 2102, в Санкт-Петербурге - 1937.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
11:17 23.07.2021 (обновлено: 11:19 23.07.2021)
 
В России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19

Оперативный штаб: в России за сутки выписали 22 547 переболевших COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 547 человек после COVID-19, за все время — 5 450 004, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 547 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 450 004", - говорится в сообщении.
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Мурашко оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер
В частности, в Москве - 7010, в Подмосковье - 2102, в Санкт-Петербурге - 1937.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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