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Поставки за рубеж мишенного комплекса "Адъютант" начнутся в 2022 году
Поставки за рубеж мишенного комплекса "Адъютант" начнутся в 2022 году - РИА Новости, 23.07.2021
Поставки за рубеж мишенного комплекса "Адъютант" начнутся в 2022 году
Первые экспортные поставки универсального мишенного комплекса "Адъютант" планируется начать в 2022 году, заявил РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:01
2021-07-23T13:01
концерн пво "алмаз-антей"
жуковский
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Первые экспортные поставки универсального мишенного комплекса "Адъютант" планируется начать в 2022 году, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.Ранее он сообщил агентству в ходе авиасалона МАКС-2021, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках "Адъютанта", который обеспечивает подготовку боевых расчетов систем ПВО, с четырьмя странами."Первые экспортные поставки комплекса "Адъютант" ожидаются в 2022 году, первые контракты с инозаказчиками должны быть подписаны в этом году", - рассказал Дзиркалн.По его словам, "Адъютантом" заинтересовались в ходе демонстрационных стрельб по мишеням комплекса, на которых присутствовали представители зарубежных партнеров. "Им все понравилось. Плюс, я хочу отметить, что комплекс достаточно дешевый", - добавил замглавы концерна.Он пояснил, что сейчас некоторые производители идут по пути утилизации старых ракет комплексов ПВО, используя их в качестве мишеней для других зенитных ракетных систем. Однако, по словам Дзиркална, таким образом невозможно обеспечить всю ту сложную мишенную обстановку, которая необходима для обучения расчетов ЗРК и ЗРС на современном уровне."Адъютант" включает четыре типа мишеней: ракетную, самолетную с винтовым двигателем (малоскоростную), самолетную с турбореактивным двигателем (скоростную), а также вертолетного типа. Все мишени являются многоразовыми — в случае промаха по ним комплекса ПВО мишени совершают посадку и могут использоваться снова.Разработанный предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей" комплекс "Адъютант" позволяет создать в воздухе сложную мишенную обстановку для проверки систем ПВО, для учебных стрельб боевых расчетов, для настройки систем ПВО в местах их дислокации. Комплекс может быть интегрирован как с российскими, так и иностранными системами управления. Система является мобильной — вся аппаратура управления и мишени умещаются на "Камазе" с прицепом.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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концерн пво "алмаз-антей", жуковский, безопасность
13:01 23.07.2021
 
Поставки за рубеж мишенного комплекса "Адъютант" начнутся в 2022 году

Заместитель гендиректора "Алмаз-Антей" Дзиркалн: экспорт комплекса "Адъютант" начнется в 2022 году

© Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"Стартовая позиция мишеней высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Стартовая позиция мишеней высокомобильного мишенного комплекса Адъютант - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл — РИА Новости. Первые экспортные поставки универсального мишенного комплекса "Адъютант" планируется начать в 2022 году, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
Ранее он сообщил агентству в ходе авиасалона МАКС-2021, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках "Адъютанта", который обеспечивает подготовку боевых расчетов систем ПВО, с четырьмя странами.
"Первые экспортные поставки комплекса "Адъютант" ожидаются в 2022 году, первые контракты с инозаказчиками должны быть подписаны в этом году", - рассказал Дзиркалн.
По его словам, "Адъютантом" заинтересовались в ходе демонстрационных стрельб по мишеням комплекса, на которых присутствовали представители зарубежных партнеров. "Им все понравилось. Плюс, я хочу отметить, что комплекс достаточно дешевый", - добавил замглавы концерна.
Он пояснил, что сейчас некоторые производители идут по пути утилизации старых ракет комплексов ПВО, используя их в качестве мишеней для других зенитных ракетных систем. Однако, по словам Дзиркална, таким образом невозможно обеспечить всю ту сложную мишенную обстановку, которая необходима для обучения расчетов ЗРК и ЗРС на современном уровне.
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"Адъютант" включает четыре типа мишеней: ракетную, самолетную с винтовым двигателем (малоскоростную), самолетную с турбореактивным двигателем (скоростную), а также вертолетного типа. Все мишени являются многоразовыми — в случае промаха по ним комплекса ПВО мишени совершают посадку и могут использоваться снова.
Разработанный предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей" комплекс "Адъютант" позволяет создать в воздухе сложную мишенную обстановку для проверки систем ПВО, для учебных стрельб боевых расчетов, для настройки систем ПВО в местах их дислокации. Комплекс может быть интегрирован как с российскими, так и иностранными системами управления. Система является мобильной — вся аппаратура управления и мишени умещаются на "Камазе" с прицепом.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
Концерн ПВО "Алмаз-Антей"ЖуковскийБезопасность
 
 
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